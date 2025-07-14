TÜGİAD'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık gecelerden biri olan 15 Temmuz'un yıl dönümünde, Türk milletinin azim ve kararlılığını bir kez daha gururla andığını ifade etti.

Demokrasiye ve milli iradeye kasteden bu menfur girişime karşı, 9 yıl önce milletin eşine az rastlanır bir cesaret ve ferasetle göğüs gerdiğini, canı pahasına demokrasiye sahip çıktığını vurgulayan Yıldırım, "TÜGİAD olarak, 15 Temmuz gecesi yaşananları asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha vurgulamak isteriz. O gece, kahraman halkımız omuz omuza vererek, hainlerin emellerine geçit vermemiştir. Bu direniş, tüm dünyaya Türk milletinin demokrasiye olan sarsılmaz inancını ve bağlılığını göstermiştir. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan her türlü girişime karşı dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Gürkan Yıldırım, demokrasinin, Cumhuriyetin temeli olduğunu, bu nedenle bu temeli sarsmaya çalışanlara karşı her zaman en güçlü şekilde duracaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İş dünyası olarak, güçlü bir demokrasi ortamının ekonomik kalkınma ve toplumsal refah için vazgeçilmez olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, hukukun üstünlüğüne, şeffaflığa ve hesap verebilirliğe dayalı bir sistemin korunması ve geliştirilmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, aziz milletimizin bu anlamlı gününü kutluyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun."