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TÜGİAD Başkanı Yıldırım: Dünyanın her kıtasında, büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz

TÜGİAD Başkanı Yıldırım: Dünyanın her kıtasında, büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz
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TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) üyeleri, Cumhuriyet'in 101'inci yılında Ankara'da Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bir araya geldi.

TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) üyeleri, Cumhuriyet'in 101'inci yılında Ankara'da Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç iş insanları Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Anı defterini imzalayan TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, "Türk genç iş insanları olarak, sadece sınırlarımız içerisinde değil, dünyanın her kıtasında, ahlakımızı, dürüstlüğümüzü ve başarılarımızı devam ettirmek için büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Anıtkabir ziyaretinin ardından TÜGİAD Ankara Şubesi tarafından TED ATA Sahne'de Cumhuriyet Zirvesi düzenlendi. Gazeteci Fatih Altaylı'nın moderatörlüğünde felsefeci Prof. Dr. Ahmet Arslan ve akademisyen Prof. Dr. Celal Şengör'ün konuşmacı olarak yer aldığı zirveye sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Katılımcılara 'Cumhuriyet İlan Edildi' manşetli Milli İrade gazetesi dağıtıldı.

Zirvenin açılışında konuşan TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, 23 Ekim'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yapılan ve 5 kişinin şehit olduğu terör saldırısını kınadı. Cumhuriyet'in temel ilkelerinin iş dünyası için yol gösterici olması gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Özellikle ekonomik kalkınma, eşitlik, toplumsal adalet ve yenilikçilik, Cumhuriyetimizin bizlere işaret ettiği modernleşme sürecinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu bağlamda, iş dünyası olarak sadece ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya da katkı sağlamak zorundayız. Bizler, bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, genç girişimcilerimizi ve iş dünyamızı Cumhuriyet'in ilerici ve yenilikçi vizyonuyla geleceğe hazırlamak için kararlılıkla çalışıyoruz. Cumhuriyet, bize sadece bir yönetim modeli sunmamış, aynı zamanda çağdaş bilim, özgür düşünce ve toplumsal ilerleme yolunda bir pusula da vermiştir" dedi.

'CUMHURİYET BAYRAMIMIZI, CUMHURİYET ZİRVESİ İLE TAÇLANDIRIYORUZ'

TÜGİAD Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı ise "Bugün Cumhuriyet Bayramımızın coşkusunu, anlamını Cumhuriyet Zirvesi ile taçlandırıyoruz. Cumhuriyetimizin değerlerini yürekten benimseyen ve ülkemizin gelişimine önemli katkılar sunan bir kuruluşun üyeleri olmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizi bize armağan eden, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının cesareti ve kararlılığı sayesinde, bugün bu güzel ülkenin modern, sorumluluk bilinci yüksek bireyleri olarak özgürce yaşıyor, düşünüyor ve üretiyoruz" diye konuştu.

Zirvenin sonunda Yıldırım ve Çakmaklı, zirveye katkılarından dolayı Altaylı, Arslan ve Şengör'e, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde tasarım restorasyon uzmanlığı yapan Tülay Şimşek'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün; her alanda çağdaş, bilimsel çalışmalarla geleceğe kalıcı miraslar bırakmak amacıyla yurt dışına gönderdiği 11 öğrenciden ilham alarak hazırladığı tabloları hediye etti.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından, zirveye katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla Norm Ender'in Parla şarkısına eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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