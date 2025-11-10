Haberler

TÜGİAD, Atatürk'ü 87. Yıldönümünde Andı

TÜGİAD, Atatürk'ü 87. Yıldönümünde Andı
Güncelleme:
TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Gürkan Yıldırım, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yıldırım, Atatürk'ün gençliğe duyduğu güveni ve Cumhuriyetin değerlerini vurgulayarak, genç iş insanları olarak bu değerlere sahip çıkacaklarını belirtti.

TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vefatının 87'nci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Yıldırım, "Derin bir saygı, minnet ve özlemle andıkları Ulu Önder Atatürk'ün, ömrünü milletine adamış, askeri ve siyasi dehasının yanı sıra, geleceği inşa etme sorumluluğunu tamamen gençliğe emanet etmiş eşsiz bir liderdir. O, kurduğu Cumhuriyeti "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesillere teslim etmiştir" dedi.

Atatürk'ün gençlere duyduğu sarsılmaz güveni en net şekilde ifade eden sözlerinin, bugün de gençlerin yolunu aydınlattığına vurgu yapan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz!' ve 'Bütün ümidim gençliktedir!' sözleriyle Türk gençliğine inancını ve güvenini bir çok kez dile getirmiştir. Bizler, TÜGİAD çatısı altında bir araya gelen genç iş insanları olarak, bu emanetin ve umudun ne denli büyük olduğunun bilincindeyiz. Türk gençliği, Büyük Atatürk'e olan sarsılmaz inancı ve bağlılığı ile her zaman onun gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine odaklanmıştır"

'ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN YÜRÜYORUZ'

TÜGİAD'ın, kuruluşundan bu üne kadar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yolundan ve onun belirlediği temel ilkelerden asla ayrılmadığını ve ayrılmayacağını belirten Yıldırım açıklamasını şöyle tamamladı:

"Cumhuriyetimizin temel değerlerini, bağımsızlığını ve demokratik yapısını korumayı en kutsal görevimiz bildik. Her zaman akılcılığı, bilimi, fenni ve pozitif düşünceyi iş hayatımızın ve toplumsal sorumluluğumuzun merkezine koyduk. Atatürk'ün ileri görüşlülüğünü rehber edinerek, ülkemizi küresel rekabette üst sıralara taşıyacak yenilikçi ve sürdürülebilir iş modellerini benimsedik. Gençliğin cesaretini, yenilikçi ruhunu ve yüksek karakterini kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için çalışmaya devam edeceğiz. Atatürk'ü anmak, onun ilke ve devrimlerini anlamak ve yaşatmaktır. Onun bize bıraktığı en değerli miras olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve devrimlerine sahip çıkma sözümüzü bu anlamlı günde bir kez daha yineliyoruz. Ruhu şad olsun."

