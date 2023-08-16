TÜGİAD'a Mahkeme Kararıyla Atanan Kayyum Göreve Başlıyor

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'ne (TÜGİAD) geçtiğimiz günlerde mahkeme kararı ile atanan kayyum göreve başlıyor. TÜGİAD yönetimi, kararı hukuksuz olarak nitelendirerek itiraz etti.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'ne (TÜGİAD) geçtiğimiz günlerde mahkeme kararı ile atanan kayyum göreve başlıyor.

Türkiye'nin en önemli STK'larından biri olan TÜGİAD için verilen kayyum kararı gündeme bomba gibi düşmüştü. 30 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen 19. Genel Kurulu'nda göreve gelen Başkan Gürkan Yıldırım ve Yönetim Kurulu'nun aldığı tüzüğe aykırı kararlar, dernekten ihraç edilen üyeler tarafından mahkemeye taşınmış, gerçekleşen ilk davada mahkeme tarafından TÜGİAD'a kayyum atanmasına karar verilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından kayyum kararını tanımadıklarını ifade eden TÜGİAD Yönetimi, mail yolu ile hem üyelere hem de kamuoyuna servis ettiği açıklamada, mahkeme kararının hukuksuz olduğunu belirterek, kararı alan hakimleri hukuka aykırı davranmakla suçladı.

Kurucular kurulu üyeleri davaya müdahil oldu

Hukuki sürecin devam ettiği olayda, ikinci duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı. TÜGİAD yönetimine iletilen karar dosyasında atanan kayyumun kısa süre içinde göreve başlayacağı belirtildi. TÜGİAD Kurucular Kurulu Üyeleri de mahkemeye dahil olarak, alınan kayyum kararının son derece doğru olduğunu ifade ettiler. Görevi devralan yeni yönetimin TÜGİAD'ı temsil etme gücünün olmadığını belirten Kurucular Kurulu Üyesi Necmi Ulaç, yeni yönetim görevden alınmasını talep etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Av. Orhun Bilenler, "TÜGİAD'a bugüne kadar büyük hizmetler vermiş 10 yıllık geçmişi bulunan üyelerin, hiçbir gerekçe gösterilmeden, sırf siyasi düşüncelerinden dolayı TÜGİAD'dan ihraç edilmeleri üzerine başlayan mahkeme sürecinde, davacılar haklı bulmuş ve TÜGİAD'a kayyum atanmasına karar verilmiştir. Verilen kayyum kararını kabul etmeyen TÜGİAD yönetimi hukuka aykırı bir şekilde görevine devam etmektedir. Yapılan açıklamalarda hukuk tanımazlık devam ederken, Türkiye Cumhuriyeti Hakimlerinin aldığı kararı hukuksuzlukla itham etmektedirler. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz." dedi.

"Usulsüzlükler tespit edildi"

Dernek tüzüğüne göre, TÜGİAD'a başkan olan ve yönetimde yer alan tüm iş insanlarının vergi levhası olması ya da bir şirkete ortaklığının bulunması gerektiğine vurgu yapan Av. Bilenler, "TÜGİAD'ın mevcut başkanın hiçbir çalışanı olmadığı gibi yönetim kurulunda bulunan bazı üyelerin de hiçbir ticareti faaliyeti bulunmadığı tespit edilmiş, bunun bir usulsüzlük oluşturması dolayısıyla kanun yoluyla, itiraz gerçekleştirilmiştir" dedi.

"Dosyaların yok edilmesinden endişe duyuyoruz"

Kayyum kararına rağmen, dernekle ilişkisini kesmeyen mevcut başkanın evrakları yok etmesinden endişe duyduklarını ifade eden Av. Bilenler, "Daha önce kameralar ile kayda alınan olayda, mevcut başkanın şoförü ve Derneğin o dönemki genel sekreteri tarafından, dosyalar dernek binasından boşaltılmıştı. Aynı olayların tekrardan yaşanmasından endişe duyuyoruz. TÜGİAD Yönetimini alınan kayyum kararına saygı duymaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Çevikel: "Hukuğa ve hakimlere güveniyoruz"

TÜGİAD Geçmiş Dönem Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ise, "Türkiye bir hukuk devleti. Hukukun üstünlüğüne ve Türk hakimlerinin tarafsızlığına güveniyor, aldıkları her karara saygı duyuyoruz" dedi.

Öte yandan gerekçe gösterilmeden görevden alınan TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Burak Dalgıç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, mahkeme kararına aykırı davranarak, görevi teslim etmeyen TÜGİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerini savcılığa şikayet etti. - BURSA