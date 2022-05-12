Tuğgeneral Okyar, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Semih Okyar, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Okyar, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Hacıbektaşoğlu ile bir süre sohbet etti.

Hacıbektaşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin de bulundu.