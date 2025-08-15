Tuğgeneral Mücahit Avkıran Van İl Jandarma Komutanlığı'na Atandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Van İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Mücahit Avkıran, görevine başladı. Geçmişteki başarılarıyla Van'ın huzur ve güvenliğine katkı sunmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Van İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Mücahit Avkıran görevine başladı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kentteki görevine başlayan Tuğgeneral Avkıran'ın, geçmişte üstlendiği çeşitli komutanlık ve karargah görevlerinde gösterdiği başarı ve tecrübelerini, Van'ın huzur ve güvenliğine katkı sunmak için sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının milletin huzuru ile devletin bütünlüğü ve güvenliği için fedakarca görev yapmaya hazır olduğu vurgulandı.

