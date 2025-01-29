Tuğgeneral Dedebağı, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tuğgeneral Dedebağı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" karesini seçen Dedebağı, "Haber" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Su seviyesi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" ve "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafına oy verdi.

Dedebağı, "Spor"da ise tercihini Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" başlıklı karesinden yana kullandı.

Tuğgeneral Dedebağı, fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.