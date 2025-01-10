Tuğgeneral Avcı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tuğgeneral Avcı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti" karesine oy veren Avcı, "Doğal Yaşam"da Şebnem Coşkun'un "Parçalı buzlu" fotoğrafını seçti.

Avcı, "Haber"de ise Hakan Akgün'ün Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı dolayısıyla Gelibolu'da çektiği "Çanakkale'de zaman kırılması" fotoğrafını tercih etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Dostlarla yolculuk" fotoğrafına oy veren Avcı, "Spor"da Ahmet İzgi'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda çektiği "Azimle gelen" karesini seçti.

Fotoğrafları beğendiğini belirten Avcı, AA çalışanlarına başarı diledi.