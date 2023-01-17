Tuğçe'nin cinayet şüphelisi tutuklandı (2)
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'KASTEN ÖLDÜRME'DEN TUTUKLAMAEskişehir'de, sevgilisi Tuğçe Can'ı (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Onur Kaya, savcılık sorgusunda ve çıkarıldığı hakimlikte susma hakkını kullanarak ifade vermedi.
'KASTEN ÖLDÜRME'DEN TUTUKLAMA
Eskişehir'de, sevgilisi Tuğçe Can'ı (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Onur Kaya, savcılık sorgusunda ve çıkarıldığı hakimlikte susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Sulh ceza hakimliği, Kaya'yı 'kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutukladı. İşlemleri tamamlanan Onur Kaya, sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel