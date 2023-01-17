TUĞÇE'NİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Güncel Haberler ESKİŞEHİR'de sevgilisi Tuğçe Can'ı (25) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan ve içtiği fare zehri nedeniyle hastanede tedavi gören Onur K.'nin (22), taburcu edilmesinin ardından ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. ESKİŞEHİR'de sevgilisi Tuğçe Can'ı (25) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan ve içtiği fare zehri nedeniyle hastanede tedavi gören Onur K.'nin (22), taburcu edilmesinin ardından ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can, geçen perşembe sabah çalıştığı özel huzurevine gitmek için evinden çıktı. Onur K., bina girişinde 1,5 aydır görüştüğü sevgilisi Tuğçe Can'ı sırtından, karnından ve boğazından bıçaklayıp kaçtı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tuğçe Can, hayatını kaybetti. Tuğçe Can'ın cinayet şüphelisi olarak yakalanan Onur K.'nın fare zehri içerek intihara kalkıştığı belirlendi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Onur K., taburcu edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince ifadesi alınan Onur K. işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Çelik yelek giydirildiği gözlenen Onur K., gazetecilerin 'Tuğçe'yi neden öldürdün' sorularına cevap vermedi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan ilk otopsi raporuna göre cinayet zanlısı Onur K.'nın sevgilisi Tuğçe Can'ı 10'dan fazla bıçak darbesi sonucu öldürüldüğü tespit edilmişti. Soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Eskişehir Tepebaşı Güncel Haberler

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