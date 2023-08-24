Tuğçe Kandemir ve Bedo'dan büyüleyici klip

Metin Boyraz yönetmenliğinde Kapadokya'da çekilen klip, görseli ile izleyicileri büyüleyecek. Tuğçe Kandemir ve Bedo'nun 'Kalbim Kırgın' adlı şarkısı ve klibi TTE Production ve Sony Music Türkiye iş birliği ile 25 Ağustos'ta tüm dijital platformlarda yayında.

Metin Boyraz yönetmenliğinde Kapadokya'da çekilen klip, görseli ile izleyicileri büyüleyecek.

Sözleriyle dinleyenleri derinden etkileyecek Kalbim Kırgın şarkısı ve Bedo ile bir araya gelmeleri ile ilgili Tuğçe Kandemir "Bedoyla sürekli birbirimizi dinliyorduk. İyi de iki abla kardeş ilişkimiz vardı.

Bi gün abla bir şarkı var dinler misin dedi yeni yazmış sıcağı sıcağına ben de kendi kısmımı yazdım. İkimiz de çok büyüdük. Benim iş birliklerim ve düetlerimde her zaman samimiyet ön plandadır. Bedo da çok içten çok samimi biri o yüzden rota hiç şaşmadı. Çok mutluyuz" dedi.

Tuğçe Kandemir ve Bedo'nun "Kalbim Kırgın" adlı şarkısı ve klibi TTE Production ve Sony Music Türkiye iş birliği ile 25 Ağustos'ta tüm dijital platformlarda yayında.