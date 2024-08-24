Tuğba Yurt Erzurum'da sahne aldı

ERZURUM - Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Türk pop müziğinin sevilen ismi Tuğba Yurt Erzurumlu gençleri coşturdu.

Tuğba Yurt, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda Erzurumlularla buluştu. On binlerce müzikseverin katıldığı konserde Tuğba Yurt, İnceden İnceye, Güç Bende Artık, Yolun Sonu, Benim O gibi şarkılarıyla beraber 90'lardan günümüze pop müziğin sevilen parçalarını da seslendirdi.

Yurt, sahnede yaptığı konuşmada, "Erzurum'da böyle güzel bir sahne ve böyle güzel bir kalabalıkta sizinle yeniden buluşuyor olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.