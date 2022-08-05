Tuğba'yı tehdit edip, döven eski koca tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuğba'yı tehdit edip, döven eski koca tutuklandı

Tuğba'yı tehdit edip, döven eski koca tutuklandı

ESKİŞEHİR'de, eski eşi tarafından dövüldüğünü ve tehdit edildiğini belirterek, savcılığa başvuran Tuğba A.'nın şikayetiyle gözaltına alınan Semih Safa, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

 - Güncelleme:

ESKİŞEHİR'de, eski eşi tarafından dövüldüğünü ve tehdit edildiğini belirterek, savcılığa başvuran Tuğba A.'nın şikayetiyle gözaltına alınan Semih Safa, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Eskişehir'de oturan, 1 çocuk annesi Tuğba A., 1 yıl önce Semih Safa'dan boşandı. Eski eşinin kendisini takip edip, tehdit ettiğini öne süren Tuğba A., savcılığa başvurarak, uzaklaştırma kararı aldırdı. Buna rağmen Safa'nın kendisini tehdit edip, dövdüğünü belirten Tuğba A., aldığı darp raporuyla savcılığa başvurdu. Şikayet üzerine polis ekiplerince yakalanan Semih Safa, gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Safa, çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklandı.Eski eşinin, uzaklaştırma kararına rağmen takip ederek kendisini dövdüğünü söyleyen Tuğba A., "Beni takip ediyor, darbediyor, tehditler savuruyor. Ceza almasını istiyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title