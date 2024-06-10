Tuğba Danışmaz, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada gümüş madalyanın sahibi olan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli sporcu Tuğba Danışmaz'ı kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, organizasyon tarihinde atlamalarda Türkiye'ye 74 yıl sonra ilk madalyasını kazandıran Tuğba Danışmaz için tebrik mesajı yayımladı.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil eden sporcumuz Tuğba Danışmaz, Avrupa ikincisi olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alıp bizleri gururlandırmıştır. Tuğba, elde ettiği derece ile hem Türkiye rekoru kırmış hem de ülkemize 74 yıl sonra bu branştaki ilk madalyasını kazandırmış oldu. Bu başarının olimpiyat madalyasının da habercisi olduğuna inanıyor, sporcumuza tekrar teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."