Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Basın Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, PKK/KCK/PYD- Ypg, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 44'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar bin 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı, İzmir'de 45 ülkeden yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Basın Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü kapsamındaki faaliyetlerin yapıldığı Doğanbey Atışlı Tatbikat Alanı'nda konuştu.

"Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; ülkemizin savunma ve güvenliği için nitelik ve nicelik olarak daha da güçlenmeye, üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir" ifadelerini kullanan Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını her geçen gün artırmaktadır. EFES-2024 Tatbikatı; ülkemiz ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığımızın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla, 25 Nisan-08 Mayıs tarihleri arasında Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve 09-30 Mayıs tarihleri arasında Fiili Atışlı Arazi Safhası olmak üzere iki safha halinde Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde icra edilmektedir" dedi.

"1 Ocak'tan bugüne bin 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Terörle mücadele, sınır güvenliği, bölgesel ve küresel gelişmelere değinen Aktürk'ün değerlendirmeleri şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, PKK/KCK/PYD- Ypg, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; 44'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar bin 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

"Bu yıl içerisinde 56 bin 949 kişi engellendi"

Birliklerimizin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda; 316'sı son bir haftada olmak üzere, 01 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 661 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 7'si terör örgütü mensubudur. Son bir haftada engellenen bin 442 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 56 bin 949 olmuştur.

"İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı kararına uymasını bekliyoruz"

İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıma kararları ile Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısının insani yardımlara derhal açılmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladığımızı bir kez daha vurguluyor; İsrail'in derhal Uluslararası Adalet Divanı kararına uymasını, uluslararası toplumun da bu konuda daha aktif bir tutum sergilemesini bekliyoruz.

Ancak İsrail, Refah'a saldırılarını sürdürmekte ve çadır kamplarda kalan yerlerinden edilmiş Filistinlileri öldürmektedir. Çocukların ve anne karnındaki (doğmamış) bebeklerin öldürülmesinin hiçbir meşru sebebi olamaz. İsrail, toplu katliamlarına derhal son vermelidir. Bugüne kadar İsrail'in saldırılarını durdurmasına yönelik alınan kararlar memnuniyet verici olsa da yeterli değildir. Filistinliler için acı ve zulmün son bulması adına bölgede kalıcı çözüme yönelik kararların alınması ve uygulanması gerekmektedir."

"Sözde seçim çalışmaları Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK'nın Suriye'de sözde yerel seçim hazırlıklarına ilişkin sorulara şu cevapları verdi: "Terör örgütü, üçüncü tarafların verdiği cesaret ve destek ile kendini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Sözde seçim çalışmaları Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durum olduğu gibi bölgede huzurun ve barışın sürdürülebilmesi açısından olumsuz etkiler doğurabilecek potansiyele de sahiptir. Dün MGK bildirisinde ifade edildiği gibi; Irak ve Suriye'de gasp ettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK/KCK-PYD/ Ypg'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğini, milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz."

"Söz konusu düzenleme taslak aşamasındadır"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Komisyonunda görüşülen Kanun değişiklik teklifi haberlerine yönelik olarak şu bilgileri paylaştı: "Taslak Kanun maddelerinin görüşülmesi halen mecliste Milli Savunma Komisyonunda devam etmektedir. Taslak Kanun maddelerinde Makam ve görevlere ilişkin unvanlar kullanılarak yapılan beyanlar dışında beyanat verilmesi konusunda bir sınır yoktur. Mevcut düzenleme ile sadece geçici suretle ve görev nedeniyle sahip olunan makam ve görev unvanlarının kullanılmasına sınırlama getirmek amaçlanmıştır. Söz konusu düzenleme henüz taslak aşamasındadır ve komisyonda görüşülmektedir. Komisyonda uygun bulunması halinde meclis genel kurulunda da görüşülecektir. Henüz yasalaşmamış bir düzenleme üzerinden tartışma yaratmanın hiç kimseye faydası yoktur." dedi.