Tuğamiral Zeki Aktürk: Son Bir Haftada 72 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; 72'si son bir haftada olmak üzere, bu yılın başından itibaren bin 427 teröristi etkisiz hale getirmiştir" dedi. Aktürk, terörle mücadele konusunda Irak ile iş birliği ve görüşmelere devam edildiğini kaydederek; "Irak merkezi hükümeti ve bölgesel yönetim ile son dönemde atılan olumlu adımlardan memnuniyet duyuyor, terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki iş birliğini kalıcı hale getirmeyi arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. 15 Temmuz şehitlerini anarak sözlerine başlayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı zulüm ve katliamları durduran Kıbrıs Barış Harekatı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50'nci yıl dönümünü ise şimdiden kutluyor; aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Bu kapsamda Bakanlığımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının koordinesinde; 19 Temmuz'da Yavuz Çıkarma Plajı'nda Armoni Mızıkası Komutanlığı ve Mehteran Birliği tarafından, ünlü sanatçıların katılımıyla konser ve Şafak Nöbeti etkinliği, 20 Temmuz'da Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz tarafından gösteri uçuşu ve F-16 uçaklarımız ile muharip uçak geçişi, 50 gemi ve 12 deniz-hava vasıtası ile Denizde Geçit Töreni, 50 pare top atışı yapılacak, 20 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa'da bulunan Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nde 50'nci Yıl Sergisi açılacaktır. Ayrıca, 20 Temmuz'da Yeni Girne Asker Hastanesi'nin hizmete açılması planlanmaktadır."

Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz olarak sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; 72'si son bir haftada olmak üzere, bu yılın başından itibaren bin 427 (681'i Irak'ın, 746'sı Suriye'nin kuzeyi) teröristi etkisiz hale getirmiştir. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam etmektedir.

12 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu şehit olan kahraman silah arkadaşımız istihkam astsubay kıdemli çavuş Bahadır Rıdvan Talay'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz."

"Irak merkezi hükümeti ve bölgesel yönetim ile atılan olumlu adımlardan memnuniyet duyuyoruz"

Aktürk, terörle mücadele konusunda Irak ile iş birliği ve görüşmelere devam edildiğini belirterek; "Irak merkezi hükümeti ve bölgesel yönetim ile son dönemde atılan olumlu adımlardan memnuniyet duyuyor, terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki iş birliğini kalıcı hale getirmeyi arzuluyoruz. Terör örgütüne karşı sahadaki ortak mücadelemiz, örgütteki çözülmeyi hızlandırmış, kalıcı istikrar ve güvenlik için zemin hazırlamıştır. İş birliği, tecrübe paylaşımı ve karşılıklı destekle kazanılan müşterek kabiliyetler, bölgenin teröristlerden arındırılması ve yerel unsurların terörle mücadele yeteneği kazanmasına katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 340 şahıs yakalandı"

Sınırlardan yasa dışı geçişlere ilişkin ise Aktürk, "Birliklerimizin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 340 şahıs yakalanmış, 863 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 707, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 65 bin 225 olmuştur" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 9-11 Temmuz 2024 tarihinde Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarına ilişkin bilgi veren Tuğamiral Aktürk, "Düzenlenen oturumlar ile Macaristan, Yunanistan, İtalya, Almanya, Ukrayna, Fransa ve Birleşik Krallık ile icra edilen heyetler arası görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmiş, Hollanda Savunma Bakanı ile ikili görüşme gerçekleştirmiştir. Sayın Bakanımız NATO Zirvesi kapsamında ayrıca, NATO Müttefik Uzaydan Daimi Gözetleme (APSS) Girişimi'ne katılıma ilişkin Mutabakat Muhtırası ile, Müttefik Bulut ve Uç Hizmetler (ACE) için Çokuluslu İş Birliği Projesi'ne iştirake yönelik Niyet Mektubu'nu imzalamıştır. Sayın Bakanımız söz konusu ziyaret vesilesiyle 10 Temmuz'da Türk-Amerikan Savunma Ortaklarını Güçlendirme Temalı Çalışma Grubu Toplantısına da katılım sağlamıştır" diye konuştu. Aktürk, şöyle devam etti:

"Sayın Bakanımız; 17 Temmuz'da Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Ticaret Bakan Yardımcısı ile birlikte Nijer'e resmi bir ziyarette bulunmuş, Nijer Başbakanı'nın başkanlığında gerçekleştirilen ortak çalışma toplantısına katılmış, Nijer Savunma Bakanı ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirmiştir.

6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketi sonrası NATO tarafından ülkemize gönderilen ve hizmet sürelerini tamamlayan çadır kentlerin ve sağlık destek ünitelerinin söküm işlemlerinin, NATO tarafından, Bakanlığımız ile koordineli olarak 30 Temmuz'a kadar tamamlanması öngörülmektedir. NATO makamlarına sağlanan destek ile gösterdikleri dayanışma ve iş birliği için bir kez daha teşekkür ediyoruz."

"İsrail uyguladığı zulme bir an önce son vermeli"

İsrail'in Han Yunus kentindeki güvenli bölge olan El Mevasi'ye yaptığı saldırıları kınayan Aktürk, "İsrail, adeta tek bir Filistinli kalmayana kadar Filistin halkını topyekun katletmeye ve soykırım uygulamaya devam etmektedir. Gazze'de kanser hastalarına hizmet veren tek merkez olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne verdiği zarar ve buranın askeri üs olarak kullanılması İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlalinin açık bir kanıtıdır. İsrail'in saldırılarını hiçbir şekilde durdurmaması, uluslararası hukuku hiçe sayması ve masum Filistin halkına yaptığı zulümler karşısında uluslararası toplumun almış olduğu kararların göstermelik olduğu anlaşılmaktadır. Bölgemizde huzursuzluğa ve istikrarsızlığa sebep olan İsrail, uyguladığı zulme bir an önce son vermeli ve kalıcı ateşkese razı gelmelidir" diye konuştu.

"12 ayrı yerdeki orman yangınlarının söndürülmesine 28 helikopter ile destek sağlandı"

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orman yangınlarına ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek verildiğini belirterek; "Rezerv Güç kapsamında, bugüne kadar 12 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 28 helikopter ile 723 sorti icra edilerek destek sağlanmıştır. Ayrıca, Aydın/Söke'deki kağıt fabrikasında çıkan yangının söndürülmesine 2 helikopter ile 32 sorti yapılarak destek verilmiştir" bilgilerini paylaştı.

Personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyen Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini aday değerlendirme sürecinin devam ettiğini kaydetti. Aktürk, Mili Savunma Üniversitesi 2024 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması'nın ise 20 Temmuz'da tamamlanacağını bildirdi.

MSB yetkilisi: Ortak Harekat Merkezi'nin kurulmasına ilişkin teknik çalışmalar problemsiz sürüyor

Öte yandan, ABD'den F-16 ve modernize kitlerin alımında azaltmaya gidileceği iddialarına ilişkin üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, "Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Bu çok faktörlü ve çok etkenli bir süreçtir. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır" bilgisini verdi.

MSB yetkilisi, Irak ile kurulacak Ortak Harekat Merkezi ile ilgili çalışmaların son durumuna ilişkin, "Sahada terörle mücadelemiz başarılı şekilde sürmektedir. Iraklı makamlarla ve bölgesel yönetimle olumlu ve koordineli çalışmalar yürütmekteyiz. Ortak Harekat Merkezi'nin kurulmasına ilişkin teknik çalışmalar da problemsiz olarak sürmektedir" dedi.

"Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülke"

Suriye ile normalleşme sürecine dair son günlerdeki açıklamaların anımsatılması ve Suriye ile ilişkilerdeki son durumun sorulması üzerine yetkili şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade ortaya koymuştur. Türkiye, meşru müdafaa ilkesi kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkedir. Bizim yaptığımız harekatlar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yapmıştır. Suriye'de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu ediyoruz."

Bakan Güler'in Nijer ziyaretine ilişkin ise, "Görüşmelerde, Nijer ile iş birliğimizin ilerletilmesi imkanları ele alınmış ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Bakanımız da muhatapları ile savunma ve askeri eğitim alanında iş birliğinin geliştirilmesi kapsamında atılabilecek adımları görüşmüştür" denildi.