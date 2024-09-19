MSB: Terörle Mücadelede 2 Bin 13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 50, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2 bin 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. Aktürk, son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 387 şahısın yakalandığını ve bin 657 şahsın hududu geçemeden engellendiğini belirtti.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Sözlerine 19 Eylül Gaziler Günü ile Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilişinin 103'üncü yıl dönümünü kutlayarak başlayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla; Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 50, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2 bin 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 18 Eylül'de icra edilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

"Van ve Hakkari hudut hattında yapılan operasyonlarda 93 kilogram uyuşturucu madde ele ge ç irildi"

Alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleri ile en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 387 şahıs yakalanmış, bin 657 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 478'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 76 bin 989'a yükselmiştir. Ayrıca, son bir hafta içerisinde Van ve Hakkari hudut hattında yapılan operasyonlarda toplam 93 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

İsrail, Filistin halkına yönelik acımasız, topyekun ve orantısız eylemlerini sürdürmektedir. Tüm dünya, İsrail'in Filistin'de devam eden hukuk dışı saldırılarının küresel bir felakete de dönüşeceğinin farkında olmalıdır. İsrail'in saldırılarını durdurması ve kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanması şarttır. Bölgede sükunetin tesisi Filistin meselesinin çözümüyle mümkündür. Uluslararası topluma, Filistin Devleti'nin tanınması, iki devletli çözüme destek verilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz.

3 Eylül'de başlayan MSB'ye sözleşmeli bilişim personeli temini kapsamındaki başvurular 3 Ekim'e kadar devam etmektedir."

MSB kaynakları: "TSK olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta"

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde yaşananların sorulması üzerine MSB kaynakları, "Kara Harp Okulu sancak devir-teslim ve mezuniyet töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntüler ile ilgili başlatılan süreç devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık kaynakları, İsrail'in Lübnan'daki telsiz ve çağrı cihazlarını patlatması sonrasında TSK'nın bu konuda tedbir alıp almadığı yönündeki soru üzerine, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır. Üretim sürecine herhangi bir şekilde üçüncü tarafın dahil olması durumunda tedarik ve üretim sürecinde ilave detaylı kontrol mekanizmalarımız işletilmektedir. Gerek icra ettiğimiz harekatlarda gerekse Ukrayna'da yaşanan savaş ve Lübnan örneğinde olduğu gibi her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmekte, yeni tedbirler geliştirilmektedir. Bu olay özelinde de MSB olarak gerekli incelemeleri yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son yıllarda muhabere, bilgi sistemleri, elektronik harp ve siber alanda Türk mühendislerinin desteğiyle çok daha güçlü hale gelmiştir."

"İran'ın kararından bu göçmenlerin Türkiye'ye gelecekleri anlamını çıkarmak yanlış"

İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararı sonrası göçmenleri Türkiye'ye gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin Bakanlık kaynakları, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararından, bu göçmenlerin Türkiye'ye gelecekleri anlamını çıkarmak yanlıştır. Sınırlarımız çok yoğun teknolojik sistemlerle korunmaktadır. Alınan yoğun tedbirler sayesinde hudutlarımızdan geçmeye çalışan kaçak göçmen sayısı da son 5 yılın en düşük seviyesindedir. İran'ın göçmenler konusunda tedbirleri artırmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu konuda dezenformasyon yoluyla algı yaratmaya çalışanlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir."