Tuğamiral Aktürk: Gazze'deki İnsani Trajediyi Sona Erdirecek Her Girişimi İlke İtibarıyla Destekliyoruz

Haber: Melis YILDIRIM

(GİRNE) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, " Gazze'deki insani trajediyi sona erdirecek her girişimi ilke itibarıyla desteklediğimizi ve bu çerçevede tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi vurguluyoruz" dedi.

MSB'nin haftalık basın bilgilendirme toplantısı, KKTC'nin Girne kentinde bulunan Boğaz Şehitliği'nde düzenlendi.

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Aktürk, "Garanti ve İttifak Antlaşmaları çerçevesinde, 'tek millet, iki devlet ve tek yürek' anlayışıyla Kıbrıslı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğimizi, Ada'da tek ve kesin çözümün, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi olduğunu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ada'daki dengeyi bozan ve KKTC'nin güvenliğine yönelik tehdit oluşturan faaliyetlerine karşı gerekli tüm tedbirleri almayı sürdüreceğimizi, hem Kıbrıslı kardeşlerimizin güven, huzur ve refah içinde yaşadığı bir geleceği inşa etmek hem de Türkiye'nin Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını koruma kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyor, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, tüm devlet büyüklerimiz ve komutanlarımız ile şehit mücahit, mücahide ve mehmetçiği, ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahramanlarımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

" Senegal'in talebi üzerine bir deniz karakol uçağımız Dakar'a intikal etti"

BM, NATO, AGİT ve Avrupa Birliği ile ikili ilişkiler kapsamında birçok coğrafyada görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünya güvenliği, barışı ve istikrarına önemli katkılar sağlamayı sürdürdüğünü bildiren Aktürk, sözlerine şöyle devam etti:

"NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlaması kapsamında, 25-26 Eylül'de kara ve hava yolu ile Kosova'ya intikal eden İhtiyat Taburumuz 1 Ekim'de, 4'üncü kez Kosova Operatif İhtiyat Taburu görevini 3 ay süreyle devralmıştır. Ülkemiz, 2023-2024 döneminde başarıyla yerine getirdiği NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini ise yarın düzenlenecek törenle İtalya'dan devralacaktır. İkinci kez icra edeceğimiz söz konusu görev, daha önce de olduğu gibi NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak ve uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile yerine getirilecektir.

Diğer yandan, Afrika'nın huzur ve istikrarına verdiğimiz önem ile artan askeri eğitim ve iş birliği faaliyetlerimiz kapsamında, Senegal'in talebi üzerine, bir deniz karakol uçağımız, 1 Ekim'den itibaren Senegal'in sorumluluğundaki arama-kurtarma sahasında Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama-kurtarma, deniz gözetimi eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla Dakar/Senegal'e intikal etmiştir."

Tuğamiral Aktürk, "Gazze'deki insani trajediyi sona erdirecek her girişimi ilke itibarıyla desteklediğimizi ve bu çerçevede tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi vurguluyoruz. Ayrıca, mazlum Filistin halkının haklı davasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla, Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarımızın 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı kapsamında Milli Savunma Üniversitesi Rektörümüz tarafından 'Filistin'de 800 Yıl' konulu ilk ders verilecek, Filistin'in Türk hakimiyetindeki barış ve huzur dolu dönemleri ile günümüzde yaşanan katliama giden süreç ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 30 Eylül'de Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayi konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Aktürk, "1 Ekim'de İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı ile Bakanlığımızda görüşen Sayın Bakanımız, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'a ziyaret gerçekleştirmektedir" bilgisini paylaştı.

"İmha edilen tünel uzunluğu 642 kilometreye ulaşmıştır"

Aktürk, terörle mücadeleye ilişkin, "Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye harekat alanlarında Tel Rıfat (262 kilometre) ve Menbic'de (380 kilometre) imha edilen tünel uzunluğu 642 kilometreye ulaşmıştır" dedi.

Sınırlarda bir haftada 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 188 şahsın yakalandığını, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 7 bin 177 olduğunu bildiren Aktürk, hafta içerisinde engellenen 735 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının da 51 bin 876'ya ulaştığını belirtti.

Aktürk, "Yine bu hafta içerisinde, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 118 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" bilgisini paylaştı.

MSB kaynakları: SDG'nin Suriye geçici hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususlar dikkatle takip ediliyor

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine, "Terör örgütü SDG'nin Suriye geçici hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususlar bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir. Bu minvalde bahse konu hususlara yönelik bakanlığımızın resmi açıklamalarının dikkate alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" dedi.

Bakan Güler'in İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Nasirzade ile görüşmesine ilişkin soru üzerine MSB kaynakları, "Türkiye ve İran uzun bir ortak sınırı ve geçmişi yüzyıllar öncesine uzanan ortak tarih ve medeniyeti paylaşan iki komşu ve kardeş ülkedir. İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade ziyareti vesilesiyle yapılan görüşmelerde terör ve düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere ortak sınırımızın güvenliği bağlamında yapılabilecek iş birliği de ele alınmıştır" bilgisini verdi.

"Ş üpheli cisim gören vatandaşlarımız herhangi bir müdahale bulunmadan güvenlik birimlerimize haber vermeli"

Bakanlık kaynakları, Trabzon açıklarında balıkçılar tarafından tespit edilen ve sürüklendiği belirlenen bomba yüklü insansız deniz aracı ile ilgili soru üzerine, şu yanıtı verdi:

"Karadeniz'de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde deniz yollarının açık tutulması ve seyir serbestisinin sağlanması kapsamında sürüklenen mayın, İHA ve İDA'ların tespiti ve imhası maksadıyla havadan ve denizden karakol uçağı, helikopter, İHA, tuzla sınıfı karakol gemileri ve mayın avlama gemileri ile 24 saat keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından itibaren çok sayıda sürüklenen mayın, İDA ve İHA ile maket uçak tespit ve imha edilmiştir. Son olarak 29 Eylül'de bir balıkçı teknesi tarafından Trabzon açıklarında İDA olduğu değerlendirilen şüpheli cisim tespit edildiği, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bildirilmiştir. Patlayıcı ihtiva ettiği değerlendirilen İDA, bölgeye gönderilen SAS timlerimiz tarafından imha edilmiştir. Bu olayda da görüldüğü gibi şüpheli cisim gören, tespit eden balıkçılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız dikkatli olmalı ve herhangi bir müdahale bulunmadan ivedikle güvenlik birimlerimize haber vermelidir."

"G ereken karşılıkları veriyoruz"

Norveç bayraklı Ramform Hyperion adlı geminin GKRY'nin yayımladığı NAVTEX ile adanın güneyinde gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin soru üzerine MSB kaynakları şu değerlendirmede bulundu:

"Ada'nın deniz yetki alanlarında her iki halkın da eşit hakları bulunmaktadır. KKTC'nin bölgedeki mevcut ruhsat sahaları ve adanın tamamındaki hakları görmezden gelinerek icra edilmeye çalışılan faaliyetlere karşı gereken karşılıkları vermekteyiz. KKTC ve ülkemiz Dışişleri Bakanlıkları tarafından, bahse konu geminin faaliyetlerine karşı gerekli protestolar yapılmış, sahada da gemi sorgulanarak ve ikaz edilerek bölgede KKTC haklarının var olduğu kayda geçirilmiştir. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz."