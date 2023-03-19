TÜFEKLİ KAVGA KAMERADA

ISPARTA'da bir kişinin tüfekle yaralandığı olay, vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam Direkli köyü mevkisinde meydana geldi. M.D. ile A.T. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. aracında bulunan tüfekle A.T.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan A.T. ambulansla hastaneye götürüldü. Olay sonrası kayıplara karışan M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diğer yandan olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı. İki aracın park halinde durduğu görüntülerde bir kişinin tüfekle diğer otomobile ateş ettiği görüldü. (DHA)