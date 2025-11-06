Tüfekle Vurulmuş Halde Bulunan Osman Soydaş'ın Ölümü

ÇANKIRI'da dün sabahtan beri kendisinden haber alınamayan sara hastası Osman Soydaş (30), tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Yapraklı ilçesi Yukarıöz köyü Şeyh İsmail Mahallesi'nde yaşayan Osman Soydaş, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Sara hastası olduğu belirtilen Soydaş'tan gün boyu haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Üzerinde tüfeği ile evden ayrıldığı belirlenen Soydaş, bugün sabah saatlerinde köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir dere yatağında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Soydaş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.