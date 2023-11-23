Tüfekle vurulan ailenin engelli çocuğu koruma altına alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara'nın Sincan ilçesinde komşuları tarafından tüfekle vurulan 2'si çocuk 5 kişilik ailenin hayatta kalan 3 yaşındaki engelli çocuğunu koruma altına aldı.
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara'nın Sincan ilçesinde komşuları tarafından 2'si çocuk 5 kişinin tüfekle vurularak öldürüldüğü olayda hayatta kaldığı belirlenen 3 yaşındaki engelli çocuğu koruma altına aldı.
Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta, dün aynı binada altlı üstlü oturan komşular arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olay sırasında 72 yaşındaki T.Ü, aynı aileden Behiye Turgut, Hamdi Turgut, Sunay Turgut, Mustafa Turgut ile Ceyda Turgut'u tüfekle vurmuştu. Şüpheli T.Ü, tüfeğiyle birlikte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Hayatta kaldığı belirlenen ailenin 3 yaşındaki engelli çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin harekete geçmesiyle devlet koruması altına alındı.