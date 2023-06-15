Tüfekle atış sırasında akademisyeni öldüren sanığa takdir indirimi uygulanmadı

Erzurum'da, havalı tüfekle atış yaptıkları sırada araştırma görevlisi Elif Gölveren'in ölümüyle ilgili yargılanan ve beraat ile 5 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan çift hakkında gerekçeli karar hazırlandı.

Erzurum'da, havalı tüfekle atış yaptıkları sırada araştırma görevlisi Elif Gölveren'in ölümüyle ilgili yargılanan ve beraat ile 5 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan çift hakkında gerekçeli karar hazırlandı.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Temmuz 2022'de tüfekle atış yaptıkları sırada ölen Gölveren'le ilgili yargılandıkları davada "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan tutuklu sanık veteriner Abdullah U. ile beraat eden eşi tutuksuz sanık M.G.U. hakkındaki kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda, sanık savunmaları, müşteki ve tanık beyanları, otopsi raporu, olay yeri inceleme raporu, uzmanlık raporları, bilirkişi raporu, dijital materyal inceleme raporları ve kamera kayıtları yer aldı.

Olayın oluş ve kabulü ile mahkemece yapılan değerlendirmeye yer verilen kararda, M.G.U. ile Gölveren'in Atatürk Üniversitesinde araştırma görevlisi oldukları, 7 yıldır aynı fakültede çalıştıkları ve aynı odayı paylaştıkları bildirildi.

Kararda, olay günü sanıklar ile Gölveren'in atış yapmak için plan yaptıkları, AVM'de buluştukları ve bir yerde 2 saat oturup kahve içtikten sonra ayrıldıkları, olay yerine vardıktan sonra atış yapmaya başladıkları ve çekilen fotoğraflara göre Gölveren'in sandalyede oturarak, ayakta gökyüzündeki uçağa doğru tüfekle nişan alır pozisyonlarda olduğu ifade edildi.

Gölveren'in son fotoğrafının 19.51'de çekildiği ve bu saatte hayatta olduğu belirtilen kararda, "Olay günü maktul ile sanıkların 19.20 sularından 19.51'e kadar olay yerinde atış yaparak fotoğraflar çektiklerinin anlaşıldığı, 19.51'den sonra atış yaptıkları sırada tüfeğin Abdullah U'nun elinde iken silahı kurmak için hazırladığı anda patlayarak Gölveren'e isabet ettiği, acil vaka raporu ve HTS kayıtlarına göre Abdullah U.'nun telefonundan 19.53'te acil servisi aradığı, vaka raporu ve tanık beyana nazara alındığında Gölveren'in ambulansın olay yerine vardığı 20.03'ten önce hayatını kaybettiği, tespit ve kabul edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"Kasten" öldürüldüğüne dair delil bulunmadığı anlaşıldı

Katılanlar ile avukatlarının sanıkların iştirak halinde Gölveren'i kasten öldürdüğüne yönelik iddia ve beyanlarda bulunmalarına karşı yapılan araştırma ve değerlendirmede, sanıkların Gölveren'i "kasten öldürdüğüne" dair beyanlar dışında dosyaya delil girmediği, Gölveren ile M.G.U. arasında husumet bulunduğuna dair iddiaların somut delille ispatlanamadığı, tam tersine yakın arkadaş oldukları, iş ve sosyal ortamda arkadaşlık ilişkilerinin bulunduğu, telefon kayıtlarına göre farklı bir tarihte benzer şekilde atış yapmaya gittikleri, telefon incelemelerindeki fotoğraf, video, mesajlar ve arama sonuçlarının taraflar arasında husumet olmadığını gösterdiği, öldürücü niteliği düşük olan tüfekle kasten öldürmenin planlanmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bunlardan dolayı Gölveren'in "kasten" öldürüldüğüne dair delil bulunmadığı anlaşıldı.

Kararda, sanıklar hakkında "İhmali davranışla ölüme sebebiyet vermek" suçundan dava açılmasına karşın Gölveren'in son fotoğrafının 19.51'de çekildiği ve vurulmasından yaklaşık 3 dakika sonra acil servisin arandığına işaret edilerek, "Bu itibarla sanıkların Gölveren'in vurulmasından hemen sonra makul kabul edilebilecek sürede acil servisi aradıklarının sabit olduğu, sanıkların acil servisi arayarak maktulün ölümünü engellemeye yönelik icrai hareketlerde bulundukları, sanıkların kısa bir süre içerisinde acil servisi aramaları dikkate alındığında maktulün ölümüne neden olacak ihmali hareketlerden bahsedilemeyeceği, maktulün ölümünü bekledikleri yönünde iddiaların bu nedenle yerinde olmadığı anlaşılmıştır." değerlendirilmesine yer verildi.

Gölveren'in ölüm nedeni, atış sayısı, sanıkların olay sırası ve sonrasındaki davranışları dikkate alınan kararda, sanıkların dosya kapsamındaki delillere göre aralarında husumet olmayan Gölveren'in ölmesini kabullendiğini söylemenin mümkün olmadığı ve eylemlerinin olası kastla öldürme suçuna sebep vermediği yönünde mahkemece tam bir vicdani kanaat oluştuğu kaydedildi.

Hakkında "ihmali davranışla ölüme sebebiyet vermek" suçundan cezalandırılması amacıyla dava açılan M.G.U. hakkında, toplanan deliller, Gölveren'in vurulmasının ardından telefonla acil servisi araması, sanık Abdullah U'nun ikrar mahiyetindeki dosya kapsamındaki deliller ile uyumlu savunması dikkate alındığında, Gölveren'in ölümüne sebebiyet verecek icrai nitelikte ihmali davranışının bulunmadığı ve suça dair her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve yeterli delil bulunmadığından beraatine karar verildi.

"Bilinçli taksirle neticenin gerçekleşmesine neden olduğu kanaati oluşmuştur"

Tüfeğin Abdullah U'nun elinde iken silahı kurmak için hazırladığı sırada patlayarak Gölveren'e isabet ettiğine yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Ateşli silah kullanma hususuna herhangi bir eğitimi olmayan Abdullah U'nun ikrar içeren beyanına göre silahı kurarken namlu yönünün Gölveren'e doğru olduğunun anlaşıldığı, uzmanlık ve bilirkişi raporuna göre tüfeğin içine saçma tanesi konulduktan sonra kapatılmasıyla patlamayacağı, emniyet mandalının açılmasıyla ateşe hazır hale geldiği, bu haliyle Abdullah U'nun elinde tüfek bulunduğu sırada emniyet mandalının açık olduğu, tetiğe bir anda teması sonucunda ateşlemenin meydana geldiği, emniyet mandalının açık olmasıyla tüfeğin her an ateşlenme ihtimalinin olacağını tahmin ederek Abdullah U'nun hareket etmesi gerekirken bu konuda ağır düzeyde ihmalde bulunarak bilinçli taksirle neticenin gerçekleşmesine neden olduğu yönünde mahkememizce tam bir vicdani kanaat oluşmuştur."

Suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, Abdullah U'nun taksire dayalı kusurunun ağırlığı göz önüne alınarak, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan Abdullah U. hakkında, "Sanığın olayın gerçekleşmesinden sonraki yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak mahkememizce takdiri indirim hali kabul edilebilecek başkaca bir husus görülmemesi nedeniyle takdir indirimi hükmünün Abdullah U. hakkında uygulanmasına takdiren yer olmadığına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Abdullah U, hakkında hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.