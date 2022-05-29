Tüfekle ateş açılan eczane daha önce de yakılmak istenmiş - Haberler

ŞANLIURFA'da, motosikletli 2 kişi tarafından içerisinde müşterilerin bulunduğu sırada pompalı tüfekle ateş açılan eczanenin 4 ay önce de benzin dökülerek yakılmak istendiği otaya çıktı. Yeni görüntülerin ortaya çıktığı her 2 saldırıyla ilgili olarak polisin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan eczaneye cuma günü, ilaç almak için içeride bekleyen müşterilerin bulunduğu sırada plakası ve kimliği saptanmayan yüzü maskeli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda eczanenin camları kırılırken, içeride bulunan 5 kişi ise yara almadan kurtuldu. Eczanede korku dolu anların yaşanmasına neden olay saldırının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntülerde koltukta oturup ilaç alma sırasını bekleyen müşterilerin ateş açılmasıyla kendilerini yere atmaları yer aldı.