Tüfek kazası sonucu 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bayrampaşa'da, 14 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfek ateş alınca çıkan saçmaların başına isabet ettiği 16 yaşındaki arkadaşı Mert Cesur yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan M.B.E, emniyete götürüldü.

Bayrampaşa'da, 14 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfek ateş alınca çıkan saçmaların başına isabet ettiği 16 yaşındaki arkadaşı Mert Cesur yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mert Cesur, 14 yaşındaki M.B.E. ile dün akşam saatlerinde Muratpaşa Mahallesi Akın Sokak'taki arkadaşları Y.S.T'nin evine gitti.

Evde yalnız olan çocuklar Y.S.T'nin ağabeyine ait ruhsatlı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada M.B.E'nin elinde bulunan tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Mert Cesur'un başına isabet etti. Ağır yaralanan Cesur, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cesur'un cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.B.E, emniyete götürüldü.