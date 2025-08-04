TÜFE'de Temmuz Ayı Artışları: Eğitim Yüzde 75,54 ile Zirveye Çıktı

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Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıllık bazda en yüksek artış eğitim grubunda gerçekleşirken, en düşük artış giyim ve ayakkabı grubunda gözlemlendi. Genel TÜFE artışı ise geçen yıla göre yüzde 33,52 olarak kaydedildi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında temmuzda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 75,54 ile eğitim, en düşük artış ise yüzde 10,67 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,06, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,08, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla temmuzda bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 5,82 azalış gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 5,78 ile konut olduğu hesaplandı.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,07, ulaştırmada yüzde 2,89 ve konutta yüzde 5,78 artış olarak kayıtlara geçti.

İlgili ana grupların aylık değişime etkileri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,02, ulaştırmada yüzde 0,45 ve konutta yüzde 0,95 artış oldu.???????

Yıllık değişimler

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 10,67 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 75,54 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,95, ulaştırmada yüzde 26,57 ve konutta yüzde 62,01 artış görüldü.

İlgili ana grupların yıllık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,94, ulaştırmada yüzde 4,35 ve konutta yüzde 9,03 yükseliş yönünde oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 18'inin endeksinde düşüş gerçekleşti, 5 temel başlıkta değişim olmadı, 120'sinde ise artış meydana geldi.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylıkYıllık
TÜFE2,0633,52
Gıda ve alkolsüz içecekler0,0727,95
Alkollü içecekler ve tütün5,6927,79
Giyim ve ayakkabı-5,8210,67
Konut5,7862,01
Ev eşyası1,6330,13
Sağlık2,8437,49
Ulaştırma2,8926,57
Haberleşme4,2519,62
Eğlence ve kültür2,0627,52
Eğitim2,6775,54
Lokanta ve oteller2,2434,16
Çeşitli mal ve hizmetler1,9534,9
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,82, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 19,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 40,51 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, temmuzda aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,45 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Aylık bazda en fazla yükseliş ise yüzde 2,94 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kayıtlara geçti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 35,21 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi. Yıllık en az yükseliş ise yüzde 31,41 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE2,9435,21
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE1,8233,77
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE1,7434,7
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE2,534,78
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE1,9333,74
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE1,4531,41
(Bitti)

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
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