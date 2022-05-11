'Tufanbeyli Sümbülü' mest etti

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, karların erimesiyle ortaya çıkan koruma altındaki endemik Tufanbeyli Sümbülü ilçeye renk kattı.

Tufanbeyli Sümbülü, 1500 rakımlı ilçede karların erimesi, toprağın ısınması ile birlikte kendini gösterdi. 5-7 santimetre uzunluğunda olan ve çiçekleri hayran bırakan sümbüller, bahar mevsiminde ilçeye ziyaretçi sayısını artırıyor.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, endemik Tufanbeyli sümbüllerinin nesli tükenmekte ve koruma altında soğanlı bitkiler grubunda olduğunu belirterek, ziyaretçilerden çiçeklere zarar vermeden gözlem yapmalarını istedi. Ergü, "Tufanbeyli 1500 rakımlı Torosların zirvesinde olan bir ilçe. Adana'nın en uzak ilçesi. Toprağı bitki örtüsü, hayvan popülasyonu ile bakir bir ilçe. Tufanbeyli Sümbülü dünyada sadece Güzelim ve Doğanbeyli mahallemizde yetişen endemik bir bitkidir. Nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altındadır. Koparılmasının cezası var. 90 sümbül çeşidinden biri olan Tufanbeyli Sümbülü sadece Tufanbeyli'de görülüyor. Nadide ve nadir bitkiyi görmeye herkesi bekleriz bu bitkiyi kırmadan zarar vermeden gözlemlemeye herkesi bekleriz" dedi.

Tufanbeyli Sümbülü için ilçeye gelen Faruk Yiğenoğlu, "Sadece bu bölgede olduğu için merak ettik. Çok değerli bir bitki ve koruma altında. Bu ürünlere sahip çıkmalıyız ve dikkat etmeyiz" diye konuştu.

(Beril Solmuşgül - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel