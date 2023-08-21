Tufanbeyli ilçesi doğalgazla buluşacak

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesi doğalgaza kavuşuyor. İlçede mobil sistemli doğalgaz hattı döşenmesi için çalışmalar için ilk kazma vuruldu.

Temel atma töreninde konuşan Tufanbeyli İlçe Belediye Başkanı Remzi Ergü, yıllardır hayalini kurdukları doğalgaza kavuşmak için gün saydıklarını ve bunun sevincini yaşadıklarını söyledi.

Ergü, "Büyük eserlerin baş mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın taktirleri ile Enerji Bakanlığımızca ilçemize mobil (taşıma) sistemli doğalgazın, bu yıl planlanan ve hedeflenen güzergahı Cumhuriyet Mahallesi, cezaevi yanına ana depo yapımı, Kızıltepe Caddesini takiben Recep Aktürk Meydanı, Saimbeyli Caddesini takiben (Girne-Saimbeyli caddeleri arasını kapsayarak) şehitlik bölgesine varana kadar ve hastane caddesini takiben devlet hastanesi, Atatürk YBO, hükümet konağı civarı şeklinde olacak. Proje alınırken mevsim şartları el verdiği sürece olumsuz bir durum yaşanmaz ise inşası tamamlanan yerlere bu kış gaz temini planlanmıştır. Önümüzdeki sezonlarda mütemadiyen ilçenin tamamını bitirme şeklinde yapım projesine dahil edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımıza,Enerji Bakanlığımıza, AK Parti Sözcümüz Ömer Çelik'e, Adana Milletvekillerimize, AK Parti İl başkanlığımıza, Tufanbeyli Belediyesine ve emeği geçen herkese ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun Tufanbeyli'm" şeklinde konuştu.