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Tufanbeyli'de karların erimesiyle sümbüller ortaya çıktı

AA - Mustafa Yılmaz - Güncel
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Tufanbeyli'de karların erimesiyle sümbüller ortaya çıktı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde karların erimesiyle kırsalda sümbüller ortaya çıktı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde karların erimesiyle kırsalda sümbüller ortaya çıktı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, yaptığı açıklamada, 1500 rakımlı ilçede karların erimesi ve toprağın ısınmasıyla özellikle Güzelim ve Doğanbeyli mahallelerinde ormanlık alanda sümbüllerin kendilerini gösterdiğini belirtti.

5-7 santimetre uzunluğundaki sümbüllerin fotoğraf ve doğa tutkunlarının gözdesi olduğunu ifade eden Ergü, "İlçemizin güzelliklerini dünyaya tanıyoruz. İlçemiz toprağı, bitki örtüsü, hayvan popülasyonu ile bakir bir ilçe. İlçemizde ortaya çıkan nadide ve nadir bitkiyi kırmadan zarar vermeden gözlemlemeye herkesi bekleriz." ifadelerini kullandı.

Ergü, sümbüllerin kopartanlara idari para cezası uygulandığını bildirdi.

AA / Mustafa Yılmaz - Güncel

Remzi Ergü, Tufanbeyli, Hisarcık, Adana, Güncel, Haberler

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