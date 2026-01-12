Haberler

Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının etkili olduğu belirtildi ve engelli ile hamile personelin idari izinli olacağı kaydedildi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bildirildi.

Bu nedenle tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

