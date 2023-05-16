Tufanbeyli'de doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.
Kaymakamlık koordinesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında organize edilen yürüyüş, Hükümet Konağı önünden başladı.
Etkinliğe, Kaymakam Abdulhamit Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mürsel Erçil, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Katılımcıların ellerinde Türk bayrağı taşıdığı yürüyüş, Kale Mesire Alanı'nda sona erdi.
Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel