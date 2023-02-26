Tufanbeyli'de dev buz sarkıtları oluştu Güncel Haberler Tufanbeyli'de dev buz sarkıtları oluştu Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşünce sulama kanalından sızan sular dev buz sarkıtları oluşturdu Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşünce sulama kanalından sızan sular dev... Tufanbeyli'de dev buz sarkıtları oluştu Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşünce sulama kanalından sızan sular dev buz sarkıtları oluşturdu ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşünce sulama kanalından sızan sular dev buz sarkıtları oluşturdu. Tufanbeyli'de geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışının ardından başlayan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçede her yer buz tuttu. Sulama kanalından sızan suların oluşturduğu dev sarkıtlar ise görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar dev sarkıtları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tufanbeyli'de hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfırın altında devam edeceği öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Tufanbeyli Adana Güncel Haberler

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