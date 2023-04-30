TÜED Yaşlılık Araştırmaları Grubu Başkanı Yazıcıoğlu'ndan 'nesiller arası dayanışma' açıklaması Açıklaması

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Yaşlılık Araştırmaları Grubu Başkanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, nesiller arası dayanışmanın önemine dikkati çekerek yaş ayrımcılığının farklı kuşaklardan insanları böldüğünü kaydetti.

Yazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, işbirliği ve dayanışmanın toplumlar için önemli olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bölünmüş ve eşitsiz toplumlar yaş ayrımcılığı ve olumsuz tutumlar yaratmaktadır. Nüfusun yaşlanması artık sadece yaşlıların sorunu değildir. Gençlerle işbirliği potansiyelinden yararlanılmalıdır. Nesiller bağlantı içinde olmak ve birbirinden sürekli öğrenmek zorundadırlar. Yaş ayrımcılığı farklı kuşaklardan insanları bölerken, topluma katılımın önünde engeller oluşturarak, gençleri ve yaşlıları etkilemektedir. Her yaş için adil olan eşitlikçi politikalar ve refah hizmetleri planlanmalıdır. Nesilleri birbirine bağlamak, nesiller arası projeler geliştirmekle mümkün olur. Dayanışma ve işbirliğini desteklemek, düzenli etkileşimi teşvik etmek, her yaş grubunun menfaatinedir."

"Avrupa nesiller arası dayanışmanın öneminin farkında"

Yaşlılara karşı daha saygılı olunması ve gençlerin sevgiyle kucaklanması gerektiğini vurgulayan Yazıcıoğlu, "Sürdürülebilir, adil, uyumlu ve dayanıklı toplumlar ancak böyle oluşturulabilir. Avrupa aktif yaşlanma ve nesiller arası dayanışmanın öneminin farkında. Bu kapsamda AB'de 29 Nisan Nesiller Arası Dayanışma Günü olarak kutlanıyor. Yaşlıları, korunmaya muhtaç pasif bireyler olarak değil, krizlerle baş edebilen hak sahipleri olarak görmeliyiz. Yaşlı insanlar, aktarılabilir becerilere ve bilgilere sahiptir. Kuşaklar arası paylaşılan değer ve ilgilerin dostluk ve anlayış oluşturduğu açıktır." ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu, nesiller arası diyaloğun, anlayışın ve bağlantının öneminin savunulması, her nesil için sosyal ve ekonomik koşulların iyileştirmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"İnsan haklarını, her yaş için korurken, yaşlı hakları oluşturma çalışmalarına destek vermeli, yaşam boyunca her bireyin haysiyet ve bağımsızlığına saygı duymalı ve toplumda kimseyi geride bırakmamalıyız. Genç ve yaşlıları; politika oluşturucular ve diğer paydaşlarla bir araya gelerek, nesiller arası dayanışma olgusunu yükseltmeye davet ediyoruz."