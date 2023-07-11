TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye emekli aylıklarının artırılması yönündeki açıklamaları dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye emekli aylıklarının artırılması yönündeki açıklamaları dolayısıyla teşekkür etti.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli'nin partisinin bugünkü grup toplantısındaki "Memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" şeklindeki ifadelerini anımsattı.

Bahçeli'nin açıklamalarıyla emeklilerin hislerine tercüman olduğunu belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Son günlerde, 'vicdanlara sesleniyoruz' başlığıyla başlattığımız girişimlerimize, böyle bir yanıt verilmiş olması emekliler arasında büyük bir umut ve heyecana sebep olmuştur. Emekli aylıklarının artırılması yönündeki açıklamalarıyla emeklilerimizin hislerine tercüman olan Sayın Bahçeli'ye 15 milyon emeklimiz adına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz."