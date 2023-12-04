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TÜED Başkanı: TÜİK'in Enflasyon Hesapları Gerçeklerden Uzak

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon rakamlarının gerçeklerden uzak olduğunu belirterek eleştirilerde bulundu.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon rakamlarının, gerçeklerden çok uzak olduğunu ifade ederek "TÜİK, Türkiye'nin gerçeklerinden kopmuş, şirazesi kaymıştır. Artık yaklaşık 400 temel tüketim harcamasını içeren sepeti bile açıklayamaz hale gelen TÜİK'in enflasyon hesapları, akıllara ziyandır. Gerçeklerden ve bilimsellikten uzak yapılan hesaplamaların asgari ücretin tespit dönemlerine ve emekli zamlarının belli olacağı dönemlere denk gelmesi ise bir tesadüf olamaz" dedi.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, TÜİK'in tüketici fiyatlarının kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 arttığı ve yıllık enflasyonun yüzde 61,98'e yükseldiği yönündeki duyurusunun ardından yazılı bir açıklama yaptı. Zorlu kış şartlarının başladığı günlerdeki artan fiyatlara işaret eden Ergün, şunları dile getirdi:

"Zorlu kış şartlarının başladığı kasım ayında; başta ısınma ve barınma olmak üzere birçok temel tüketim harcaması grubuna gelen zamlar ve çarşı-pazarda gıda alışverişlerinde karşılaştığımız artışlar TÜİK'in hesaplamalarının yakınından bile geçmemektedir. Bu gerçeklikten kopuş yüzünden olsa gerek, TÜİK yıllardır açıkladığı enflasyon sepetini bile artık açıklayamaz hale gelmiştir.

"KARŞILAŞTIĞIMIZ GERÇEK ENFLASYON AÇIKLANAN RAKAMLARIN KAT BE KAT ÜZERİNDEDİR"

Oysa biz emekliler; hemen her gün çarşı-pazarda ucuz tüketim malzemeleri aramaktan adeta birer piyasa uzmanı haline dönüştük. Emeklilerimiz, kendi aralarında kurdukları sosyal medya gruplarıyla hangi ürün nerede daha ucuz paylaşımları yapmaktadırlar. ve biz şunu çok açık görüyoruz ki yaşamın içinde karşılaştığımız gerçek enflasyon açıklanan rakamların kat be kat üzerindedir.

"SEPETTE YER ALAN PİNPON TOPU, FARE KAPANI GİBİ ÜRÜNLER BİLE ONLARI KURTARMAMAKTADIR"

Enflasyonu düşük göstermek için yıllardır sepetteki ürünlerle oynamak, tüketim kalıplarının oranlarını değiştirmek artık yetmediği için TÜİK enflasyon sepetini de gizler hale gelmiştir. Çünkü artık sepette yer alan; pinpon topu, fare kapanı gibi ürünlerin fiyatları bile onları kurtarmamaktadır.

Emeklilerimiz TÜİK'in hesaplarına artık güvenmemekte ve özellikle emeklilerin yaşları itibariyle kendilerine has harcama kalıpları üzerinden yeni bir hesaplama sistemine gidilmesini istemektedirler. Çünkü yetkililer, TÜİK'in bu inandırıcılıktan uzak hesaplarına bakıp, emeklinin enflasyona ezdirilmediğini düşünmekte ve bunu rahatlıkla ifade edebilmektedirler. Oysa ki halkımızın tabiriyle; TÜİK'in şirazesi kaymış rakamları emekli aylıklarının belirlenmesinde kriter alınamaz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu Kazım Ergün Tüed Politika Ekonomi Güncel Haberler

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