TÜDAV, BM Okyanus Konferansı'nda Akdeniz'deki yabancı türleri ele aldı

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda Akdeniz'deki yabancı türler ve iklim değişikliğiyle ilgili etkinlik düzenledi.

TÜDAV'dan yapılan açıklamaya göre, vakfın konferans kapsamında düzenlediği yan etkinlikte, Akdeniz'deki yabancı türler ve iklim değişikliği konusu ele alındı.

Etkinlikte, Akdeniz'e Süveyş Kanalı yoluyla girecek zehirli ve zararlı denizanalarının ve balıkların bölgesel anlamda turizmi olumsuz etkilemesi konusu da ele alındı. Akdeniz'in korunması için tüm ülkelerin ciddi çaba harcaması gerektiği vurgulanan etkinlikte, bu kapsamda deniz koruma alanlarının yabancı türlerin girişinin önlenmesinde ciddi katkılar yaptığının altı çizildi.

Etkinlikte konuşan TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, Akdeniz'in korunmasına yönelik çabaların devam ettiğini belirterek, "Küçük ölçekli balıkçılığın korunması, denizlerdeki gürültü ve yabancı türlerin takibi gibi biyoçeşitlilikle ilgili konular sürekli iş planlarımız arasındadır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Öztürk, gelecekte Akdeniz'de yabancı türler artacağı için binlerce yıllık denizel biyoçeşitlilikte kayıplar olabileceğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu ise yeni bir biyoçeşitlilik krizine neden olabilir. Akdeniz'de yaşayan yaklaşık 17 bin türün yüzde 40'ı ülkemiz sularında bulunuyor. Özellikle derin denizler ve mağaralar gibi alanlarda daha fazla araştırma gerekiyor. Akdeniz'e Süveyş Kanalı yoluyla şimdiye dek 1000 türe yakın yabancı deniz canlısı girdi. Bunlardan en az 500 türün bizim denizlerimizde görüldüğü de biliniyor. Bu deniz canlılarının deniz suyu sıcaklığındaki yükselme nedeniyle sayılarının artması bekleniyor. Gelecek yıllarda Süveyş Kanalı'nın genişletilmesi nedeniyle de artış bekleniyor. Özellikle zehirli denizanaları, zehirli balık türleri ve diğer canlılardaki olası artış nedeniyle bölgesel iş birliği yanında düzenli olarak izleme programlarının yapılmasını öneriyoruz."