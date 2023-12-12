Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla yürüttüğü Ufuk Avrupa Programı kapsamında Türk firmalarının yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine odaklanacağını duyurdu. Program, Türkiye'nin AB'ye ihracatını sürdürmek ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda standartlara uyumu sağlamak için stratejik bir öneme sahip.

TÜBİTAK, Ufuk Avrupa Programı ile yeşil ve dijital dönüşüme odaklanacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla yürüttüğü Ufuk Avrupa Programı ile Türk firmaları Almanya'dan Fransa'ya, İtalya'dan Belçika'ya kadar çeşitli ülkelerdeki kuruluşlarla işbirliklerine odaklanırken yeni dönemde yeşil ve dijital dönüşüm süreçleri öne çıkacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önderliğinde TÜBİTAK bünyesinde hayata geçirilen Türkiye'nin AB Ufuk Avrupa AR-GE ve İnovasyon Programı sayesinde firmalar stratejik ortaklıklar kurarak projeler geliştiriyor ve ticari işbirlikleri yürütüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın kısa süre önce gerçekleştirdiği Belçika ve Macaristan ziyaretlerinde de programa ilişkin değerlendirmeler ve atılacak adımlar ön plana çıktı.

2021-2027 dönemi için 95,5 milyar avro ile dünyanın en yüksek bütçeli kamu AR-GE programı niteliği taşıyan Ufuk Avrupa'nın yeni döneminde yeşil ve dijital dönüşüm öne çıkacak. Bu kapsamda söz konusu dönüşüm süreçleri sürdürülebilirlik ilkesiyle birleşerek, ekonomik büyümeyi destekleyecek.

Çevre sorumluluklarının da yerine getirilmesinin sağlanacağı bu dönemde, Türkiye'nin AB'ye ihracatına başarıyla devam etmek için çevresel sürdürülebilirlik konusundaki standartlara uyumu ve yeşil ekonomiye geçişi, stratejik odak noktaları olacak.

AB standartları dönüşümü

Türk şirketlerinin AB'ye ihracatında Yeşil Mutabakat çerçevesinde karşılarına çıkabilecek en önemli sorunlar arasında çevresel standartlara uyum yer alıyor. Bu nedenle gelecek dönemde KOBİ'lerin yeşil ve dijital dönüşümünü gerçekleştirebilmek için programa katılımları son derece stratejik görülüyor.

Yeşil Mutabakat hedeflerine uyum kapsamında Ufuk Avrupa Programı'na katılım sağlayan ve birçoğu ihracatçı olan özel sektör paydaşlarının gerekli AR-GE ve inovasyon çalışmalarını gerçekleştirerek, süreçten en az şekilde etkilenmesi hedefleniyor.

Firmaların bu projelere katılarak dijital dönüşüm noktasında gerekli standartlara ulaşması ve diğer ülke ürünlerine göre pazar kaybını asgari düzeye indirerek rekabetçi seviyesini koruması amaçlanıyor.

236,5 milyon avro fon ülkeye kazandırıldı

Ekonomik, sosyal ve teknolojik alanların stratejik öncelik haline geldiği Türkiye'de, dijital dönüşümün iş süreçlerinde verimliliği artırarak rekabet avantajı sağlamak, yeni iş modellerini desteklemek ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek açısından kritik rol oynuyor.

Hem yeşil dönüşüm hem de dijital dönüşüme adaptasyonu sağlamak üzere paydaşlar Ufuk Avrupa Programı kapsamında çeşitli alanlarda başarılı işbirlikleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Türkiye'nin en başarılı 4 alanı arasında "İklim, Enerji, Mobilite Kümesi" 162, "Dijital, Endüstri, Uzay Kümesi" 144, "Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım, Çevre Kümesi" 62 ve "Sağlık Kümesi" de 28 desteklenen katılımcı sayısıyla projelerde faaliyet gösteriyor.

Türk paydaşlar, Ufuk Avrupa Programı çerçevesinde bir dizi stratejik ortaklık geliştirirken Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden kuruluşlarla birçok ortak projede yer alıyor. Bu kapsamda Türkiye, İtalya ile 224, Almanya ile 221, İspanya ile 219, Belçika ile 178, Fransa ile 176, Hollanda ile 143 ve Yunanistan ile 140 ortak proje yürütüyor.

Özellikle İtalya, Almanya, İspanya, Belçika, ve Fransa gibi ülkelerle Türkiye'nin sıkı işbirliği hem ticari hem de bilimsel ve teknolojik alanlarda çok yönlü bir etkileşimi beraberinde getiriyor. Türkiye'nin hem ekonomik hem de stratejik düzeyde Avrupa ile güçlü bağları bulunması, ülkenin uluslararası alandaki etkileşimini ve işbirliğini artırıyor.

Program kapsamında AB'nin de desteğiyle TÜBİTAK, seyahatten organizasyona, proje aşamalarından yabancı araştırmacılara ve ağlara üyeliğe kadar çeşitli konularda destekler sağlıyor.

Bakan Kacır'ın Ufuk Avrupa notları

Bakan Kacır, 2014-2020 Ufuk 2020 Programı kapsamında Türkiye'deki paydaşların 958 inovasyon projesine katılarak AR-GE ve inovasyon ekosistemine 296 milyon avro katkı sağladığını, özellikle Türkiye liderliğindeki çok ortaklı projelerin sayısının 7'den 36'ya çıktığını bildirmişti.

Kacır, Macaristan temasları sırasında yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak halihazırda Ufuk Avrupa Programı'ndan etkin şekilde yararlanmakla birlikte, önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsünün yürüttüğü çalışmalar ve teknolojik girişimciliği alanındaki çalışmalarda çok daha etkin bir rol oynamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.