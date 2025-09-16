TÜBİTAK, TEKNOFEST 2025'te Bilimle Buluşuyor

TÜBİTAK, TEKNOFEST İstanbul'da yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda, bilimin yanı sıra uzay ve savunma teknolojilerinden etkileşimli atölyelere kadar zengin içeriklerle katılımcılarla buluşacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ajansın "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST İstanbul yarın başlayacak ve 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

TÜBİTAK ise TEKNOFEST etkinliklerinin başlangıcından bu yana en geniş kapsamlı katılımını gerçekleştirecek. Kurum, 12 tematik çadır ve yaklaşık 9 bin metrekarelik alanıyla bilim ve teknoloji tutkunlarını ağırlayacak.

Her yaştan ziyaretçiyi bilimin heyecanıyla buluşturacak TÜBİTAK, yenilikçi projelerden popüler bilim yayınlarına, uzaydan savunmaya, biyoteknolojiden çip tasarımına ve yapay zekaya teknolojilerine kadar zengin içeriklerle TEKNOFEST 2025'in en dikkat çekici adreslerinden biri olacak.

TÜBİTAK, etkinlik boyunca sergi alanları, atölyeler, yarışmalar ve interaktif uygulamalarla bilimin her yaş grubuna hitap eden yüzünü festival katılımcılarıyla buluşturacak.

Kurum, etkinlik kapsamında TÜBİTAK Etkinlik Çadırı, BİGG Çadırı, Fen Lisesi Çadırı, Marmara Teknokent Çadırı, Bilim Merkezleri ve Ufkun Ötesinde Sergisi Çadırı, Derece Çadırı, TÜBİTAK Mağazası ve Kitapçısı ile çeşitli yarışma çadırlarıyla geniş bir yelpazede yerini alacak.

Etkinlik çadırları ve sergilenecek ürünler

Ziyaretçiler, TÜBİTAK'ın AR-GE ekosistemini temsil eden birimlerle buluşma fırsatı yakalayacak. Çadırda TÜBİTAK'ın merkez ve enstitüleriyle destek başkanlıkları yoğun bir katılımla temsil edilecek.

TÜBİTAK standında savunma sanayisinin gözde projelerinden SOM-M, GÖKSUR, SİPER, KUZGUN KY, KUZGUN TJ, KUZGUN SS, GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN, GÖKHAN, GÖKÇE'nin yanı sıra Türksat 6A ve İMECE uydu maketleri, Ay Araştırma Programı Uzay Aracı Maketi, Rubidyum Tabanlı Atomik Saat, Özgün Motor Maketi ve Eskişehir5000 Tren Maketi ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Atölyeler ve yarışma çadırları

Bilimsel içeriklerle hazırlanan zengin etkinlik programı kapsamında, Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi, S-FORCE Muharebe Ortamı Simülasyonu, Eskişehir5000 Maket Atölyesi, Enerji Serüveni Atölyesi, Zaman Muhafızı VR Oyunu, Ay Oyunu, Uzay Yolcusu Oyunu, Uydu Maketi Yapım Atölyeleri (Türksat 6A, İMECE ve Ay Görevi maketleri), DNA Modeli Atölyesi, Molekül Modelleme Atölyesi, Güneş Enerji Panelli Uzay İstasyonu, Rüzgar Enerjisi ile Enerji Üreten Ev, VR Kutup Simulasyonu, PARDUS Evreni, Metaverse Macera Adası Etkinliği, Elektronik Harp Komuta Merkezi Etkinliği ziyaretçilerin deneyimine açılacak.

Ayrıca, AI Kariyer 5.0 uygulamasıyla ziyaretçiler yapay zeka destekli özgeçmiş hazırlama, mülakat simülasyonu ve kariyer yönlendirme imkanına sahip olacak.

TÜBİTAK destek programları başkanlıklarının faaliyet alanlarını tanıtan yapay zeka tabanlı sohbet uygulaması da festivalde ilk kez ziyaretçilerle buluşacak.

Ayrıca çocuklar ve gençler için periskop yapımı, denge kuşu tasarımı, Hidrolik Kamyon Projesi, optik illüzyon aleti, kaleidoskop yapımı, yapay zeka etkinliği (Kiosk), Bilim Genç Bilgi Yarışması etkinlikleri düzenlenecek.

TÜBİTAK, 6 yarışma çadırıyla da gençleri ve girişimcileri destekleyecek.

Öte yandan Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Blokzincir Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması, TEKNOFEST Şampiyonları Yarışması, YONGATEK ile birlikte yürütücülüğünü yaptıkları Çip Tasarım Yarışması ve ASELSAN ile yürütücülüğünü yaptıkları Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması gerçekleştirilecek.

"TEKNOFEST Şampiyonları Çadırı"nda başarı hikayeleri

Festivalin en özel alanlarından biri olan "TEKNOFEST Şampiyonları Çadırı"nda, geçmiş yıllarda TÜBİTAK yürütücülüğünde dereceye giren takımlar başarı hikayelerini sergileyecek.

Otonom araçlardan kuantum teknolojilerine, kutup araştırmalarından elektrikli araçlara kadar farklı alanlardaki şampiyon takımlar, ziyaretçilerle buluşarak gençlere ilham verecek.

Bilim Merkezleri ve Ufkun Ötesinde Uzay Farkındalık Sergisi Çadırı

Toplamda 2 bin 100 metrekarelik dev alanda kurulan TÜBİTAK Bilim Merkezleri ve "Ufkun Ötesinde" Sergisi Çadırı, TEKNOFEST 2025'in en merak edilen bölümleri arasında geliyor.

Burada astronomi, doğa bilimleri, matematik, tasarım ve teknoloji atölyelerinde 30 etkinlik gerçekleştirilecek. Dinozor sergileri, optik illüzyonlar, robot gösterileri ve sanal gerçeklik uygulamaları çocuklardan yetişkinlere her yaştan ziyaretçiye bilimi deneyimleme imkanı sunacak.

"Ufkun Ötesinde" Uzay Sergisi ise Türkiye'nin uzay çalışmalarının tarihsel yolculuğunu aktaracak, etkinlikte astronot kıyafetleri ve deney malzemeleri sergilenecek. Astronot imza törenleri ise ziyaretçilerin ilgi odağı olacak.

TÜBİTAK Mağazası ilk kez ziyaretçilerle buluşacak

TEKNOFEST 2025'te 150 metrekarelik alanda özel hazırlanan TÜBİTAK Mağazası da bu yıl bir ilke imza atacak. İlk kez satışa sunulan TÜBİTAK markalı ürünler, bilimi günlük yaşama taşıyan özgün tasarımlarıyla ziyaretçilere sunulacak.

Bilim kitapları, popüler dergiler, bilim temalı kırtasiye ve aksesuarlar ile savunma sanayisi ürünlerinin maketlerinin yer aldığı mağaza, her yaştan katılımcıya hitap eden zengin içerikleriyle festivalin dikkati çeken duraklarından biri olacak.

TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları da TEKNOFEST 2025 boyunca festival ziyaretçileriyle buluşacak. Tüm bilim kitaplarında yüzde 20 indirim uygulanacak, etkinlik süresince TÜBİTAK'ın popüler bilim dergileri de ücretsiz dağıtılacak. Böylece ziyaretçiler bilimin eğlenceli ve öğretici dünyasını daha yakından keşfetme imkanı bulacak.