TÜBİTAK'tan yerli sahte belge inceleme cihazı

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojileri Araştırma Merkezi'nce (BİLGEM) yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil doküman inceleme cihazı 'FORDEX', sahte para ve dolandırıcılık gibi adli olayların aydınlatılmasında kullanılacak. Cihaz, 1 ay sonra Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere birçok resmi kurum ve kulüpte kullanıma girecek.

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen yeni nesil doküman inceleme cihazı, belgenin aslına uygun olup almadığını kısa sürede ve etkin şekilde tespit edebiliyor. Cihaz, polis ve jandarma bölgesinde sahte para ve dolandırıcılık gibi olayların aydınlatılmasında kullanılacak. Ayrıca diğer resmi kurumlarda ve kulüplerde de doküman incelemelerinde kullanılabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda test çalışmaları süren cihazın 1 ay sonra kullanıma girmesi bekleniyor.

Belge İnceleme Şube Müdürlüğü Belge Asistanı Komiser Berkan Kuş, FORDEX'in test aşamasında görev aldığını belirterek, "Biz savcılık makamlarının talepleri doğrultusunda incelemelerimizi gerçekleştiriyorken doküman inceleme cihazı mikroskop ve diğer belge inceleme cihazlarımızdan faydalanıyoruz. Bunlarla birlikte şu anda üretim aşamasında ve tamamlanmasını beklediğimiz yerli doküman inceleme cihazımızın da FORDEX'in de piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Kriminal Daire Başkanlığı olarak bu cihazın üretimine destek sağlıyoruz. Cihazın gelişmesine katkıda bulunuyoruz" dedi.