TÜBİTAK'tan Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi'ne burs desteği

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi'nde görev alacak bursiyerlere azami 1250 lira destek verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle lisans düzeyinde öğrenim gören Arkeoloji ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğrencileri, TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamında, Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırma Projesi'nde görev alabilecek.

Proje kapsamında bursiyerlere azami 1250 lira verilecek.

Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırma Projesi'nde yer almak isteyen ve Arkeoloji Bölümü veya Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü'nde eğitim alan öğrenciler, 22 Nisan'a kadar "https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm" adresinden başvuru yapabilecek.