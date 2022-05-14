TÜBİTAK MAM Gemisi'nin seferi sona erdi - Haberler

İZMİR'deki büyük depremin ardından TÜBİTAK MAM Araştırma Gemisi ile Kuşadası Körfezi'nde yürütülen 2'nci sefer araştırma çalışmalarında 2'nci ayak da tamamlandı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Gelecekte hiçbirimiz deprem yaşamak istemeyiz ama bulunduğumuz coğrafya itibarıyla gelecekte bu depremleri yaşama potansiyelimiz var. Önemli olan bunlara erken aşamada hazırlıklı olabilmek" dedi.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 'Körfez İçindeki Fayların Depremselliğinin ve Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi Projesi' 2021 yılı Haziran ayında başlatıldı. TÜBİTAK'ın desteğiyle kurulan TÜBİTAK MAM koordinatörlüğündeki proje çalışmaları, İstanbul Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde; Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle oluşturulan 'Deprem Platformu' çatısı altında yürütülüyor. 24 Nisan'da başlayan 2'nci sefer araştırma çalışmalarında 1'inci ayak, 3 Mayıs'ta tamamlandı.

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