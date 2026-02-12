57. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ödül töreni yapıldı

Bu yıl 57'ncisi gerçekleştirilen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın bölge sergisi ve ödül töreni yapıldı.

Hacettepe Üniversitesinde düzenlenen programda, lise öğrencilerinin yarışma kapsamında bölge finaline kalan projeleri stantlarda sergilendi.

Sergi sonrasında düzenlenen ödül töreninde konuşan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, öğrencileri kutlayarak, "Mücadelenizi, arayışınızı, merakınızı asla yitirmeyin. Hiçbir iş emek vermeden olmaz. Ben bugüne kadarki çabalarınızı kutluyorum, bundan sonra da artarak devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Yarışmanın Ankara Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin de sergi boyunca sundukları projeler dolayısıyla öğrencileri tebrik ederek, bilimin ışığında yürümeleri ve hayal kurmaktan vazgeçmemeleri temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından, yarışmada biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım ile Türk dili ve edebiyatı alanlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de katıldı.