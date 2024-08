TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Başladı

Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Kampüsü'nde TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı. Yarışma kapsamında batarya beslemeli olan araçlar, 'Elektromobil' kategorisinde, hidrojen enerjili elektrikli araçlar 'Hidromobil' kategorisinde yarışıyor. Ayrıca 'Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışı' kategorisi de bu yarışma kapsamında değerlendiriliyor. Yarışmaya bu yıl 165 Elektromobil, 75 Hidromobil ve 391 Liseler Arası Elektrikli Araç takımı katıldı. Başvuruları incelenen takımlardan 36 Elektromobil, 14 Hidromobil ve 23 Liselerarası Elektrikli Araç takımı finale kaldı. Yarışların başlangıç gününde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da alana geldi. Takımlarla sohbet ederek başarılar dileyen Bakan Kacır, daha sonra ilk yarışın başlangıcını yaptı.

'1 MİLYON 650 BİN GENCİMİZ BAŞVURDU'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ağustos ayında yine Türkiye'nin dört bir yanında TEKNOFEST rüzgarı esmeye başlamış oldu. Her yıl yüz binlerce gencimizin katılımıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir etkinliğe hep birlikte imza atıyoruz. TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali, dünyanın en büyük festivali olarak 2018'den bu yana her yıl ülkemizde gerçekleşiyor ve 100'den fazla paydaşımızla birlikte TEKNOFEST kapsamında, teknoloji yarışmalarında yüz binlerce gencimizin Türkiye'nin Milli Teknoloji Jamlesi yolculuğuna dahil olmasını sağlıyoruz. Bu yıl da TEKNOFEST'te hep birlikte yeni rekorlara imza attık. 49 yarışmamıza; 81 şehrimizin tümünden ve 96 ülkeden 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz başvurdu. Yarışmacı takımlara TEKNOFEST'te bu yıl 30 milyon liradan fazla ödül ve 50 milyon liradan fazla teknik destek sunuyoruz" diye konuştu.

'SADECE TEORİDE DEĞİL'

Bakan Kacır, "TEKNOFEST yarışmaları, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ni yükseltecek, teknolojik girişimcilerinin yetişmesinde, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarında ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağının gelişmesinde çok önemli bir rol oynuyorlar. İşte bugün, burada startını verdiğimiz Elektromobil ve Hidromobil yarışmalarımızla, özellikle mobilite teknolojilerindeki yenilikçi yaklaşımları benimseyen ve bunları sadece teoride değil, pratik uygulamalarda da tecrübe eden insan kaynağı yetiştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bu yarışmalara katılanlar, şimdi teknoloji girişimlerini kurdular ve Türkiye'nin milli teknoloji yolculuğuna güç veriyorlar" dedi.

11 ŞEHİRDE 2 AY BOYUNCA YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

Yarışların Türkiye'nin geleceğine çok önemli kazanımlar getireceğini belirten Kacır, "Bu yıl Elektromobil, Hidromobil ve Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışmamıza toplam 600'den fazla takımımız katıldı ve bu takımlardan 73'ü finallere yükselmeye hak kazandı. Burada 73 takımımızda bine yakın arkadaşımızla TÜBİTAK'ın Araştırma Merkezi kampüsündeyiz. İnanıyoruz ki bu takımlardan yetişen gençlerimiz, TÜBİTAK Araştırma Enstitüleri'nde, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü müesseselerinde, savunma sanayimizin yıldız kuruluşlarında ve elbette kendi kurdukları teknoloji girişimlerinde Türkiye'nin geleceğe yolculuğuna öncülük ediyor olacaklar. Bu yıl TEKNOFEST yarışmalarımız, geçtiğimiz hafta Bilişim Vadisi'nde Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması ile başlamıştı. Bu yarışma, yapay zeka temelli bir yarışma olarak bizim özellikle önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz Türkçe Büyük Dil Modeli Projesi'ne katkı sunacak, insan kaynağımızın gelişimine çok önemli kazanımlar sağlıyor. İşte bugün Elektromobil-Hidromobil yarışmaları, yarından itibaren Hyperloop yarışması ve önümüzdeki dönemde İstanbul'da, Kocaeli'de, İzmir'de, Antalya'da, Ankara'da, Isparta'da, Aksaray'da, Erzurum'da, Kahramanmaraş'ta, Adana'da ve Mersin'de. Türkiye'nin 11 şehrinde önümüzdeki 2 ay boyunca düzenleyeceğimiz yarışmalar, Türkiye'nin geleceğine çok önemli kazanımlar getirecek, gençlerimizin yetişmesine ve bizimle buluşmasına imkan tanıyacak. TEKNOFEST rüzgarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu'nun dört bir yanında kuvvetli bir şekilde esecek ve inşallah TEKNOFEST Adana, 2-6 Ekim tarihlerinde bu rüzgarın zirveye taşındığı sahne olacak. Şimdiden yarışmalara katılan bütün gençlerimizi tebrik ediyorum. Onlara destek olan kıymetli akademisyenlerimizi, öğretmenlerimizi, her zaman gençlerimizle birlikte olan çok değerli ailelerini ve bütün bu yarışmalara öncülük eden başta Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'mız olmak üzere tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

'AVRUPA'NIN 3'ÜNCÜ BÜYÜK OTOMOBİL ÜRETİCİSİYİZ'

Türkiye'nin otomotiv sektörünün öncü ülkelerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Kacır, "Avrupa'nın 3'üncü büyük otomobil üreticisiyiz. Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisiyiz ve malumunuz, hedefimiz özellikle yeni nesil otomotivde Avrupa'da, bölgede lider ülke olabilmek. Bunun için de hem mevcut üreticilerimizin yatırımlarını yeni nesil araçlara yönelik olarak gerçekleştirmelerini hem de yeni marka yatırımlarını Türkiye'ye çekmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'nin otomobili Togg, yeni nesil araç teknolojileri konusunda aslında ülkemizde attığımız en kıymetli, en önemli adım oldu. Peşinden dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'nin, Türkiye'yi yatırım için seçmesi de gerçekten Türkiye'nin bu alandaki imkan ve kabiliyetlerini ve yatırımcılara sunduğu fırsatı, en somut şekilde gösterir; bir başka hadise olur" dedi.

'TÜRKİYE'NİN YATIRIMCILARA SUNDUĞU ÇOK ÖNEMLİ AVANTAJLAR VAR'

Türkiye'nin yatırımcılara çok önemli avantajlar sunduğunu söyleyen Kacır, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'deki mevcut 8 küresel marka, üretim yapmakta olan toplam 13 marka ve bu alanda küresel çapta öncü yeni markalarla Türkiye bu yolculuğa devam edecek. Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu çok önemli avantajlar var. Türkiye sahip olduğu eşsiz konumuyla Gümrük Birliği üyesi bir ülke olarak ve 23 farklı ülkeyle imzalamış olduğu serbest ticaret anlaşmalarıyla yatırımcılara 1 milyarın üzerinde bir nüfusa erişme imkanı sunuyor ama zannediyorum sahip olduğumuz en kıymetli unsur genç, dinamik, çalışkan insan kaynağımız. İşte bu unsurun harekete geçmesi, bu potansiyelin kıymete değere dönüşmesi adına çok önemli, çok anlamlı. İşte TEKNOFEST yarışmalarında, buradaki yarışmacı takımlarımızla konuştuğumda şunu görüyorum; bir önceki yıl başarılı olan takımlarda yetişen gençlerimiz, bu yıl artık kendi girişimlerini kurmuşlar ve ekosistemde girişimci şapkasıyla yollarına devam ediyorlar. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde hem tekno girişimlerimiz bu yarışmalardan yetişmeye devam edecek hem de Türkiye'yi yatırım için tercih eden markalar işte burada en iyi şekilde yetişen gençlerimizle buluşma imkanı bulacaklar."