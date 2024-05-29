TÜBİTAK'ın lise ve ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışmaları ödül töreni yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST kuşağı için ülkenin tüm kaynaklarını seferber etmeye devam ettiklerini belirterek, "Ortaokul ve lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmaları da işte bu azmin, çabanın ve cesaretin ürünlerinden biridir." dedi.

TÜBİTAK'ın 55. Lise Öğrencileri ve 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni, Bakan Kacır ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla ATO Congresium'da yapıldı.

Kacır, buradaki konuşmasında, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

AKINCI, ANKA, AKSUNGUR ve KIZILELMA ile insansız hava araçlarında dünyada bir numara olan Türkiye'nin ayak seslerini duyurduklarını dile getiren Kacır, ülkenin, ATAK, GÖKBEY, HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN ile dosta güven, düşmana korku verdiğini söyledi.

Kacır, yerli ve milli otomobil Togg ile 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğüne işaret ederek, "Tarihteki ilk astronotumuzu uzaya göndererek gözümüzü yükseklere, ufkun ötesine diktiğimizi tüm cihana ispat ediyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nda küresel rekabette tüm ülkelerin önceliklendirdiği ve söz sahibi olmaya çalıştığı çığır açıcı teknolojilerde AR-GE ve üretim altyapımızı geliştiriyoruz. Bu doğrultuda en büyük avantajlarımızdan biri nitelikli insan kaynağımız ve en değerli varlığımız gençlerimizdir." diye konuştu.

"Bu yıl 57 bilim şenliği daha gerçekleştireceğiz"

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile gençleri geleceğin dünyasına hazırladıklarını belirten Kacır, geçen yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 TEKNOFEST düzenleyerek 4,5 milyon ziyaretçinin katılımıyla "Milli Teknoloji Hamlesi"nin coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.

Kacır, bu yıl 2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'e şimdiden 1 milyon 600 binden fazla yarışmacının başvurduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Her birinizi bu heyecana ortak olmak üzere Adana'ya davet ediyorum. TEKNOFEST'te finalini yaptığımız Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'na da sizleri bekliyoruz. 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri'mizde gençlerimizi bilim ve teknoloji dünyasıyla tanıştırıyoruz. Robotikten kodlamaya, tasarımdan programlamaya, nesnelerin internetinden havacılık ve uzay teknolojilerine kadar birçok yenilikçi teknoloji alanında 36 aylık ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Son 3 yılda 4 bin 777 bilim söyleşisiyle 600 binden fazla öğrenciyi bilim insanlarıyla bir araya getirdik, öğrencilerimizde bilime yönelik ilgiyi ve bilim okuryazarlığını pekiştirdik. Geçtiğimiz yıl desteklediğimiz 3 bin 500'e yakın bilim fuarıyla 250 bin öğrencimiz ve 3 milyon ziyaretçimizde bilimsel farkındalığı yeşerttik. Son 2 yılda destek verdiğimiz 101 bilim şenliğinde 9 milyonun üzerinde vatandaşımızı bilimle buluşturup onlara bilimin eğlenceli dünyasını keşfetme fırsatı sunduk. Bu yıl da 57 bilim şenliği daha gerçekleştirerek bilimin eğlenceli dünyasını tanımaya devam edeceğiz."

"39 bin 778 proje başvurusu aldık"

Bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak adına Türkiye'nin dört bir yanında kurdukları 12 büyük ölçekli, 19 ilçe ölçekli bilim merkezinde 2 milyondan fazla gence kendilerini keşfetme imkanı sağladılarını anlatan Kacır, Bilim Olimpiyatları ile gençlerin bilimsel gelişimine katkı sağladıklarını, bilim ve teknoloji dünyasına adım atmalarına imkan tanıdıklarını söyledi.

Kacır, ulusal olimpiyatlarda başarı gösteren öğrencilerden oluşturulan milli olimpiyat takımlarıyla geçen yıl 6 uluslararası ve 10 bölgesel bilim olimpiyatına katıldıklarını belirtti.

Öğrencilerin 12 altın, 28 gümüş, 35 bronz madalya ve 4 mansiyon elde ederek ülke tarihinde rekora imza attığına işaret eden Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"TEKNOFEST kuşağımız için ülkemizin tüm kaynaklarını seferber etmeye devam ediyoruz. Ortaokul ve lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmaları da işte bu azmin, çabanın ve cesaretin ürünlerinden biridir. Ortaokul ve lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmalarına 60 bin 667 öğrencimizden 39 bin 778 proje başvurusu aldık. Rakamlar, gençlerimizin araştırmaya, geliştirmeye, bilime ve teknolojiye olan ilgilerinin işareti. Bölge aşaması proje değerlendirmeleri sonucunda belirlenen finalist 384 proje sahibi 807 öğrencinin ve 384 danışman öğretmenin katılımıyla ödül törenini gerçekleştiriyoruz. Final yarışması kapsamında yapılacak değerlendirmeler sonucunda her alanda 1 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ve 3 de teşvik ödülü sunacağız."

Kacır, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 108 projeye, Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ise 90 projeye ödül verdiklerini bildirdi.

"118 binden fazla öğrenciye 15,7 milyar lira destek verdik"

Ödül kazansın veya kazanmasın bu yolda çaba gösteren, yeteneklerini sergileyen gençlerin gelecek adına umudun bir parçası olduğunu söyleyen Kacır, "Bakanlığımız ve TÜBİTAK vasıtasıyla hayatınızın her aşamasında ve daha sonrasında hayallerinizi gerçekleştirmeniz için daima yanınızda olacağız. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrasında da gençlerimize olan desteklerimiz geniş bir alanda devam ediyor. 2002'den bugüne, lisans ve lisansüstü öğrencilerimize yönelik burs ve destek programlarımız kapsamında 118 binden fazla öğrenciye 15,7 milyar lira destek verdik." diye konuştu.

Kacır, TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı ile genç araştırmacıların bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini harekete geçirdiklerini, AR-GE ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmeleri için fırsat sunduklarını anlattı.

Destekleme programlarıyla ön lisans ve lisans öğrencilerinin proje hazırlama kültürlerini geliştirdiklerini belirten Kacır, "Yarınlarımızın umudu olarak, bir inci tanesi misali parlayan gençlerimiz büyük ve güçlü Türkiye yolunda kilit rol oynayacak bilim insanları ve girişimci adaylarıdır. Geleceğin Aziz Sancarları, Alper Gezeravcıları, Selçuk Bayraktarları buradadır." dedi.