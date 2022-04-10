TÜBİTAK heyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesinde sunum yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve beraberindekileri ağırladı.

Yozgatlıgil ve beraberindeki TÜBİTAK katılımcıları, Büyükşehir Meclis Salonu'ndaki toplantıda, su ve çevre alanlarıyla ilgili geliştirdikleri ürünler ile yaptıkları çalışmaları anlattı.

Toplatıda, su havzaları, çamur atığından enerji üretimi, yenilenebilir enerji teknolojileri ve gürültü bariyer sistemi gibi konularla ilgili sunum yapıldı.

Kentte biyogaz, enerji ve atık konusunda yapılan projelerin de masaya yatırıldığı toplantıda TÜBİTAK heyeti, Büyükkılıç ve ekibinin sorularını da cevapladı.

Toplantıya, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve Hülya Nergis, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, belediyenin ilgili birim müdürleri ve daire başkanları katıldı.