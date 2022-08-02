TÜBİTAK: HERHANGİ BİR VAKFA BAĞIŞ YA DA ÖDEME YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL

TÜBİTAK, bazı yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, TÜBİTAK tarafından herhangi bir vakfa, derneğe veya kuruluşa, bağış ya da ödeme yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

TÜBİTAK, bazı yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, defalarca yalanlanmasına rağmen belli aralıklarla, kurumumuzu yıpratmaya yönelik, asılsız iddialar yer almaktadır. Tıpkı geçen yıl bu zamanlarda olduğu gibi bugün de TÜBİTAK tarafından yıllardır düzenlenmekte olan Kurumumuzun düzenlediği yarışlara yönelik, gerçeği yansıtmayan bir habere yer verilmiştir. TÜBİTAK; Elektrikli Araç Yarışlarını 2005 yılından bu yana, İnsansız Hava Araçları Yarışlarını ise 2016 yılından bu yana düzenlemektedir. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ise ilk olarak 2018 yılında, ilgili kuruluşu olduğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir. Geçmişi TEKNOFEST öncesine dayanan söz konusu yarışlar, son 5 yıldır TEKNOFEST çatısı altına alınmış ve bu isimle markalaşmıştır. Bu yıl, İHA Yarışmalarına yüzde 58 artış ile 2 bin 300'e yakın takım başvuru yapmıştır. Ön değerlendirmelerde başarılı olan takımlara destek verilmiş ve 350'den fazla takım 9- 14 Ağustos 2022 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek olan Uluslararası İHA, Liseler Arası İHA ve Kütahya'da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışmaları için davet edilmiştir. Bu sene Büyük Zafer'in yüzüncü yılı olması hasebiyle Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışmasının Kütahya'da düzenlenmesi sonradan planlanmıştır. Bu çerçevede bütün satın alma işlemleri; Kamu İhale Kanunu'na uygun şekilde yapılmıştır. Satın Alma Müdürlüğü tarafından ihaleye 22 firma davet edilmiş, Afyonkarahisar ve Kütahya için 2 ayrı kısımdan oluşan ihaleyi en uygun teklifi veren firma almıştır. Detaylar Kamu İhale Kurumu resmi sitesinde de yayımlanmış, süreç şeffaf olarak yürütülmüştür. Son derece üzüntü ile karşıladığımız asılsız ve mesnetsiz iddiaların aksine ilgili yarışmalar kapsamında TÜBİTAK tarafından ayrılan bütçenin tamamı, daha önceki yıllarda olduğu gibi yarışmacı gençlerin malzeme ihtiyaçlarını karşılamak, onlara ödül desteğinde bulunmak ve yarışma organizasyonları için kullanılmaktadır. Zaten ilgili kanun ve mevzuatlar gereği TÜBİTAK'ın herhangi bir vakfa, derneğe ya da kuruluşa bağış ya da ödeme yapması asla mümkün değildir. Gençlerimizin teknoloji dünyasında söz sahibi olabilmeleri, ülkemizin bilim ve teknolojideki gelişimine katkı sunabilmeleri için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizi desteklemeye ve tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz" denildi.