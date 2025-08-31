TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Coşkuyla Devam Ediyor

ERZURUM Konaklı Kayak Merkezi'nde bu yıl 27'ncisi düzenlenen TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna sahne oldu.

Etkinlik alanında 100 metrelik dev Türk bayrağıyla oluşturulan Zafer Korteji, binlerce katılımcının yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Korteje TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın da katıldı. 'Halk Günü' kapsamında etkinliğe gelen binlerce gökyüzü meraklısı, ellerinde Türk bayraklarıyla korteje eşlik ederek coşkuya ortak oldu. Yürüyüş, tüm katılımcıların hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okumasıyla sona erdi. Zafer Bayramı kutlamalarının ardından etkinlik, teleskoplarla gökyüzü gözlemleri, atölye çalışmaları ve bilimsel seminerlerle kaldığı yerden devam etti.

ETKİNLİK YARIN SONA ERECEK

Etkinlik; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı'nın koordinasyonu ve Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Ulusal Gözlemevleri'nin paydaşlığıyla gerçekleştiriliyor. Etkinlik boyunca 39 rehber ve 84 astronomun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve araştırmacı görev alıyor. Program; Gündüz Güneş gözlemleri, gece ise Ay, gezegen, yıldız ve bulutsu gözlemleri, alanında uzman isimlerle seminerler, paneller ve söyleşiler, bilim şovları, atölye çalışmaları ve bilgi yarışmaları ile zenginleşiyor.

Çocuklar ve gençler için özel olarak tasarlanan atölyeler, deneyim alanları ve uzay tüneli, gökyüzünü keşfetmeyi daha da eğlenceli hale getiriyor. Katılımcılar ayrıca, TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinin hazırladığı sergiler ve atölyeler aracılığıyla bilimi doğrudan deneyimleme fırsatı buluyor. Etkinlikte, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve yörünge altı uçuşu gerçekleştiren Tuva Cihangir Atasever de söyleşilerde deneyimlerini paylaşıyor.

Etkinliğin üçüncü günü olan 30 Ağustos Cumartesi, 'Halk Günü' olarak düzenlendi. Gökyüzünün büyüsünü merak eden herkes, bu özel günü deneyimleme fırsatı buldu. TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 31 Ağustos 2025 Pazar günü sona erecek.