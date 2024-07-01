TÜBİTAK Fen Lisesi Yeni Eğitim Öğretim Yılına Hazır

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında yapılan protokolle 2021 yılında açılan TÜBİTAK Fen Lisesi yeni eğitim öğretim yılı için öğrencilerini bekliyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Yerleşkesi'nde kurulan ve geleceğin bilim yıldızlarını yetiştirmeyi hedefleyen TÜBİTAK Fen Lisesi'nde yeni eğitim öğretim yılı heyecanı başladı. TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavı başvurularına 28 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapan öğrenciler; 7 Temmuz 2024 Pazar günü 10.00-11.40 saatleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde bulunan 25 sınav merkezinde geleceğin bilim yıldızı olmak için sınava girebilecek.

'90 ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK'

Sınava, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda yüzde 1'lik dilime giren öğrenciler başvurabilecek. Sınav sonuçlarının ardından liseye eğitim için 90 öğrenci alınacak. Özel programlar uygulanarak akademik manada kendisini geliştirmek isteyen öğrencilere geniş imkanlar sunan lise, bilim altyapısı hazırlığı yaparak öğrencilerini üniversiteye hazırlıyor. Ayrıca lise, TÜBİTAK projeleri, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları ve TEKNOFEST gibi yerel ve ulusal bilim yarışmalarına da katılma imkanı sağlayarak öğrencilerine kendi ilgi alanlarında gelişim sağlamaları konusunda yardımcı oluyor.

'TÜBİTAK ENSTİTÜLERİNDE STAJ'

Türkiye'nin en donanımlı ve uluslararası düzeydeki TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanarak TÜBİTAK projelerinde ülkenin ileri gelen uzmanlarıyla birlikte çalışma fırsatı sağlayan lise, TÜBİTAK Merkez ve enstitülerinde staj imkanı, kariyerleri boyunca mentörlük desteği, bilim söyleşileri, kulüp etkinlikleri, spor müsabakaları, teknik geziler, üst düzey yabancı dil eğitimi ve daha pek çok imkandan öğrencilerin yararlanmasını sağlayarak Türkiye'ye hizmet edecek geleceğin bilim insanlarının alt yapısını hazırlıyor.

'BİLİM YARIŞMALARINA KATILMA İMKANI'

TÜBİTAK Fen Lisesi Müdürü Hacı Ahmet Yıldırım, sosyal alanlarda öğrencilerin kendilerini geliştirme fırsatı bulduğunu söyleyerek "TÜBİTAK projeleri, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları ve TEKNOFEST gibi yerel ve ulusal bilim yarışmalarına da katılma imkanı buluyorlar. Bunların hepsini gençlerin kendi ilgi alanları içerisinde gelişmesi konusunda da birer araç olarak sunuyoruz. Burada çok sayıda uzman araştırmacı var. Bunların mentörlüklerinden faydalanabiliyorlar. Dolayısıyla öğrenci akademik olarak ilgi duyduğu alanda kendini geliştirebilecek yardımcı uzmanlar bulabiliyor" diye konuştu.