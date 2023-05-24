'TÜBİTAK eliyle desteklediğimiz proje sayısı 47 bine yaklaştı'
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SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) eliyle 2002'den bu yana bilim insanı ve gençlerimize yönelik destek programlarından 230 binden fazla vatandaşımız yararlandı.
SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) eliyle 2002'den bu yana bilim insanı ve gençlerimize yönelik destek programlarından 230 binden fazla vatandaşımız yararlandı. 2023 değerleriyle 16 milyar TL destek sağlandı. Bilim kültürünün toplumda yaygınlaştırılması amacıyla yine TÜBİTAK eliyle desteklediğimiz proje sayısı 47 bine yaklaştı" dedi.
TÜBİTAK tarafından, 'Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında, bilim ve teknoloji üzerine çevrim içi söyleşi düzenlendi. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşiye, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır katıldı. Söyleşide, daha önce lise, üniversite düzeyinde araştırmacı, girişimci olarak kariyer yolculuklarında TÜBİTAK'la yolları kesişen genç bilim insanları, başarı hikayelerini anlattı. Aynı zamanda TÜBİTAK'ın gençlere yönelik desteklerinden bahsedildi.Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyet'in gelecek yüzyılını gençlerin inşa edeceğini belirterek, "Bu yüzyılın mimarı gençlerimiz olacak. Küresel mücadelenin bilim ve teknoloji düzleminde gerçekleştiği günümüz dünyasında, Cumhuriyet'imizin varlığının en büyük teminatı; araştıran, düşünen, sorgulayan, üreten gençlerimiz. Biz, nüfusunun ortanca yaşı 33 olan bir ülkeyiz. Ben her sunumumda, Türkiye'nin en büyük kuvvet çarpanının bu genç ve dinamik nüfusumuz olduğunu vurgulamaya gayret ediyorum. Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda pek çok Avrupa ülkesinden 10-15 yaş daha genç olduğumuzu görüyoruz. Biliyoruz ki, gençlerimize doğru imkanları sunduğumuzda, onların önündeki engelleri kaldırdığımızda, onlar 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüleri, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'nin mimarları, geleceğin Aziz Sancar'ları olmaya hazır. Son 20 yılda inşa ettiğimiz güçlü teknoloji ve inovasyon ekosisteminin sağladığı imkanlarla birçok gencimiz bu yola koyuldu" diye konuştu.'ODAĞIMIZA İNSAN KIYMETİNİ KOYDUK'
'Milli Teknoloji Hamlesi'nin Kızılelma, Togg, TCG Anadolu, KAAN, Altay Tankı gibi eserlerinde gençlerin alın teri ve imzası olduğunu söyleyen Kacır, "Her biri kararlı bir siyasi iradenin olduğu kadar değerli gençlerimizin, 'Bu ülke için ben de varım' demesiyle hayata geçmiş eserler. İşte bu anlayışla teknoloji tüketen değil, üreten ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç eden bir ülke olabilmek için, Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz tüm projelerde, uyguladığımız tüm stratejilerde, odağımıza her zaman insan kıymetini koyduk. İnsan kaynağımızı geliştirmeyi, gençlerimizi desteklemeyi, genç ve yetkin insan kaynağımızı güçlendirmeyi, bu topraklarda hür, bağımsız ve müreffeh yaşamamızın anahtarı olarak görüyoruz. Bu hususta en güçlü şekilde uyguladığımız mekanizma TÜBİTAK burs ve desteklerimiz. Sadece TÜBİTAK eliyle 2002'den bu yana bilim insanı ve gençlerimize yönelik destek programlarından 230 binden fazla vatandaşımız yararlandı. 2023 değerleriyle 16 milyar TL destek sağlandı. Bilim kültürünün toplumda yaygınlaştırılması amacıyla yine TÜBİTAK eliyle desteklediğimiz proje sayısı 47 bine yaklaştı. Tüm yaş gruplarından ilgi gören bilim ve toplum faaliyetlerimizde de her yıl 20 milyondan fazla vatandaşımıza ulaşıyoruz" açıklamasında bulundu.