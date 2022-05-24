TÜBİTAK bilim fuarı ve resim sergisi açıldı - Haberler

Seydişehir Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı ve Resim Sergisi açıldı.

Açılışı, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve protokol üyeleri yaptı.

Sergiyi gezen misafirlere, görevli öğretmen ve öğrenciler tarafından bilim fuarı kapsamında hazırlanan projelerin ve eserlerin sunumu yapıldı. TÜBİTAK tarafından maddi destek verilerek açılan bilim fuarının yanı sıra okul bahçesinde öğretim yılı boyunca okulda yapılan farklı aktiviteler sergilendi.

Kaymakam Deniz Pişkin, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında öğrencilerimizin hazırladığı projeler ve resimlerin sergileneceği bilim fuarının açılışını gerçekleştirdik. Programın düzenlenmesinde emeği geçen okul idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal da öğrencilere başarılar diledi.???????