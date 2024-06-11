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TÜBİTAK Başkanı: Türksat 6A Türkiye'nin uzay çalışmaları için yeni bir başlangıç

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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin kendi mühendisleriyle geliştirdiği haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay çalışmaları için yeni bir başlangıç olduğunu belirtti. Türksat 6A'nın dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasına hizmet vereceğini söyleyen Mandal, Türkiye'nin kendi teknolojisiyle geliştirdiği uydularla artık başkalarına muhtaç olmadığını vurguladı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin birilerine muhtaç olarak değil kendi mühendisleriyle geliştirdiği haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay çalışmaları için yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

Mandal, AA muhabirine, uzayda söz sahibi olmanın birçok alanda söz sahibi olmak anlamına geldiğini söyledi.

Türkiye'nin uzay çalışmalarının 1980'li yıllarda başladığını ancak arada boşluk dönemleri olduğunu dile getiren Mandal, o dönemlerde oluşan açığı kapatmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın 9 yılda 400'e yakın Türk mühendis ve araştırmacının çalışmasıyla üretildiğini söyleyen Mandal, " Türkiye'nin haberleşme anlamında göndermiş olduğu uydular vardı ancak bu uydular hizmet satın alarak gerçekleştirdi. Bize ait ama bedelini ödeyerek almıştık. 6A ise tasarımından üretimine kadar yerli ve milli bir uydu." dedi.

Türksat 6A'nın 8 Temmuz'da fırlatılarak dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasına hizmet vereceğine dikkati çeken Mandal, şöyle konuştu:

"Daha önceki uydularımız bulunduğumuz coğrafyaya iletişim sağlıyor. 6A ile Endonezya, Malezya ve Hindistan dahil olmak üzere 5 milyar nüfus ile Türkiye'nin iletişimi sağlanacak. Türkiye'nin haberleşmesi başka birilerine muhtaç olarak değil kendi mühendislerimizin geliştirdiği uydu ile gerçekleşecek. Bu yeni bir başlangıç. İMECE'yi 700 kilometreye gönderdik. Türksat 6A'yı da 36 bin 500 kilometreye göndereceğiz. 2026'nın sonunda kendi uzay aracımızla 384 bin kilometreye, yani Ay'a gideceğiz ve orada deneysel çalışmalar yapacağız. Bunların hepsi bir irade, liderliktir. Bir kurumun ya da bakanlığın yapacağı iş değildir. En üst irade, yani Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği olmasaydı bu işler olmazdı. Ay'a kendi uzay aracımızla indikten sonra da derin uzay, yani diğer gök cisimlerine gitme çalışmalarımız olacak."

Mandal, Türkiye'nin uzay hedeflerini gerçekleştirme noktasında bilim insanlarına, gençlere güvendiğini, uzayda da söz sahibi olarak savunma sanayisindeki başarıları taçlandıracaklarını vurguladı.

Türksat 6A'nın sivil amaçlı bir uydu olduğunu belirten Mandal, "5G ve 6G'yi konuştuğumuz, beyaz eşyaların, arabaların akıllı olduğu bir ortamda haberleşme uydularının önemi daha çok öne çıkıyor. Türkiye'nin artık kendi teknolojisiyle geliştirdiği başkalarına muhtaç olmadığı uyduları var. ' Türkiye Yüzyılı' asla bir slogan değil. Türkiye Yüzyılı, Türksat 6A ile Türkiye'nin diğer alanlardaki başarılarıyla gerçek oluyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Mandal Türkiye Türksat Tübitak Dünya Teknoloji Güncel Haberler

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